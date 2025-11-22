Yeni Şafak
CHP'ye Alevi başkan yardımcılığı

CHP’ye Alevi başkan yardımcılığı

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 22/11/2025, Cumartesi
G: 22/11/2025, Cumartesi
Özgür Özel, Doğan Demir
Özgür Özel, Doğan Demir

CHP, ay sonunda toplanacak kurultayda Genel Merkez yönetiminde yeni yapılanma hazırlığında.

Edinilen bilgilere göre, Alevi vatandaşlarla ilgili MYK’da ayrı bir başkanlık oluşturulacak. Birkaç gün önce CHP rozetini takan İstanbul Milletvekili Doğan Demir’in partiye transferinin nedeninin de yeni yapılanma olduğu ileri sürüldü.

GELMEDEN ÖNCE ANLAŞTI

Demir’in, Genel Başkan Özgür Özel ile görüşmesinde “Alevi başkan yardımcılığı” kurulmasını istediği öğrenildi. Demir’in, katılmadan önce Özel ile yaptığı görüşmede geçmişinde Alevi çalışmalarında aldığı görevler ve yaptığı çalışmalardan ötürü bu göreve talip olduğu kaydedildi. Demir’in talebinin karşılanması için partide tüzük değişikliğine gidilmesi gerekiyor. Demir’in “Alevilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı” kurulursa CHP’nin 28-30 Kasım’da gerçekleşecek 39. Olağan Kurultayı’nda PM’ye girip MYK’da görev alacağı bildirildi. Özel’in, parti içerisinde eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Tunceli yapısı’nı kırmak için böyle bir düzenlemeye sıcak baktığı ileri sürüldü.



