Almanya ile ABD arasında 'HateAid' krizi: Bakanlardan peş peşe açıklamalar

AB’nin Dijital Hizmetler Yasası’nın (DSA) demokratik biçimde kabul edildiğini ve çevrimdışı ortamda yasa dışı olan içeriklerin çevrimiçinde de yasa dışı sayılmasını güvence altına aldığını belirten Wadephul, ABD ile bu konuda transatlantik diyalog yürütülmesi gerektiğini vurguladı.