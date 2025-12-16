Eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff'tan İznik'e ziyaret: Çok duygulandım

Bazilikanın keşfinin son derece etkileyici olduğunu, ilerleyen yıllarda dünyanın dört bir yanından pek çok Hristiyan'ın bu kazı alanlarını ziyaret edeceğini aktaran Wulff, şunları kaydetti:

"Muhtemelen dünyadaki ilk İsa tasvirinin milattan sonra 380 yılına ait olarak burada bulunması da olağanüstü bir durum. Bugün bunu görme fırsatı buldum. Çok kısa bir süre önce gün yüzüne çıkarılmış, beni derinden etkiledi. ⁠Bir Hristiyan olarak, Mesih'in doğumundan yalnızca birkaç yüzyıl sonra bu bölgede Hristiyanlığın başlangıçlarına dair bilgiler edinmek beni çok duygulandırdı. Bu nedenle İznik'in arkeolojik bir buluntu alanı olarak çok büyük bir geleceği olduğuna inanıyorum."