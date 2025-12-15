Almanya'dan Lübnan ordusuna yakıt ve sağlık desteği

Almanya Savunma Bakanlığı tarafından Lübnan ordusuna yakıt ve sağlık desteği sağlanmasını öngören iki anlaşma imzalandı.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel başkent Beyrut'taki çalışma ofisinde Almanya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Nils Hilmer ile bir araya geldi.

Toplantıda, iki ülke orduları arasındaki işbirliği ilişkileri ele alındı.

Görüşmenin ardından Heykel ile Hilmer, Alman makamlarının Lübnan ordusuna desteği kapsamında yakıt temini ve askeri sağlık desteği sağlanmasını öngören 2 anlaşmaya imza attı.

Almanya, son yıllarda Lübnan ordusuna eğitim programlarının yanı sıra teknik ve lojistik destek sağlıyor.

Lübnan hükümeti, ülke genelinde devlet egemenliğinin sağlanabilmesi ve silahların yalnızca meşru güvenlik güçlerinin kontrolünde toplanabilmesi için orduya uluslararası destek çağrısı yapıyor.







