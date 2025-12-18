SAĞLIK BAKANLIĞI 26.673 PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman? Başvuru şartları

Sağlık Bakanlığı’nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına ilişkin süreç yakından takip ediliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karar sonrası gözler, başvuru tarihleri ve kılavuzun yayımlanacağı ÖSYM’ye çevrildi. Sağlık hizmetlerinde ihtiyaç duyulan alanlarda istihdam edilecek personeller için adaylar, “Başvurular ne zaman başlayacak, branş dağılımı nasıl olacak?” sorularına yanıt arıyor.
2026 yılı için planlanan 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı, adayların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte süreç resmen başlarken, başvuru takvimi ve detaylı kılavuzun açıklanması için beklenti arttı. Peki Sağlık Bakanlığı alımları ne zaman başlayacak, hangi kadrolarda kaç personel istihdam edilecek?
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. Bakanlık yetkilileri, başvuru kılavuzu ve tarihleriyle ilgili çalışmaların devam ettiğini ve önümüzdeki dönemde resmi açıklamaların yapılacağını ifade etti. Başvuru süreciyle ilgili tüm gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu büyük alımda, şartların Resmi Gazete veya Bakanlık tarafından yapılacak resmi duyurularla açıklanması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, 2026 yılında Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI NASIL?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları aşağıdaki gibidir:
KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU!
Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılında alımı yapılacak sözleşmeli sağlık personeli alımı için kadro ve branş dağılımı belli oldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, alınacak personelin 22 bin 983'ü uzman doktor, 3 bin 652'si ise doktor olacak.
Ayrıca, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ve birer sağlık teknikeri ile diyetisyen alımı yapılacak.