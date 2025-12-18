Partilerin meclis üyeleri





CHP’nin meclis üyeleri Uğur Doğan, Gökay Budak, Serhat Teker (Kontenjan), Ahmet Anıl Ceylan, Yenal Yıldırım, Elif Sümeyye Duygulu, Halil Kırbaş, Yiğit Can Özcan, Mümin Yılmaz, Zerrin İşnel, Cevdet Işık, Müjgan Çınar, Aleyna Nihan Akyürek, Emre Halil Esenkaya, Onur Ceylan, Baki Adıyaman ve Serkan Turbil’den oluşuyor.





AK Parti meclis üyeleri Ahmet Songüler, Faruk Erdoğan, Samet Doğuş, Tülay Şentürk ve Burhan Öztürk olurken, MHP’li üyeler Engin Altun, Erdal Tengiz, Sezgin Say ve Mehmet Baskak olarak yer alıyor.

İYİ Parti’yi Yunus Koca, Sadık Akçakın ve Umut Erpolat temsil ederken, meclisteki bağımsız üye ise Murat Fural olarak görev yapıyor.



























