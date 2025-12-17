Ela Rümeysa Cebeci kimdir, kaç yaşında, nereli? Spiker Ela Rümeysa Cebeci neden tutuklandı? İşte detaylar

Yeni Şafak
Uyuşturucu soruşturması kapsamında adı gündeme gelen spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin kim olduğu, yaşı, memleketi ve tutuklanma gerekçesi merak ediliyor. Ela Rümeysa Cebeci kimdir, kaç yaşında, nereli? Spiker Ela Rümeysa Cebeci neden tutuklandı? sorularının yanıtı ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında öne çıkan bilgiler.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında adı gündeme gelen spiker Ela Rümeysa Cebeci, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan testin pozitif çıkmasının ardından ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Cebeci, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran gelişmeyle birlikte Cebeci’nin kimliği ve tutuklanma gerekçesi merak konusu oldu.


Ela Rümeysa Cebeci neden tutuklandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede saç örneğinde uyuşturucu madde tespit edildiği belirtilen spiker Ela Rümeysa Cebeci, ifade işlemleri için İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Cebeci, “uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak” suçlamasıyla tutuklandı.


Ela Rümeysa Cebeci kimdir?

Ela Rümeysa Cebeci, 31 Mayıs 1988'de İstanbul'da doğmuştur. Ekranlarına çıkmadan önce 2011'li yıllarda İstanbul FM radyolarında yaptığı programla tanındı. TRT 1 ekranlarında muhabir olarak göreve başlayan Ela Rumeysa Cebeci, bir yandan da oyunculuk kariyerini başlamıştır. İlk rol aldığı dizi 2011 yılında Kanıt isimli dizidir. Aynı yıl Nuri adlı dizide de yer alan Cebeci, 2012 yılında Fetih 1453 filmi ve son olarak Şevkat Yerimdar adlı dizide rol alarak oyunculuk kariyerini sürdürmüştür.


Kariyerine radyo programcılığıyla başlayan Cebeci, ilerleyen yıllarda televizyon haberciliğine yönelmiş ve Habertürk ile Show TV gibi kanallarda görev almıştır. Oyunculuk eğitimi bulunan ve bazı dizi projelerinde de yer alan Cebeci, aynı zamanda öğretim görevlisi olarak iletişim alanında dersler vermektedir.


Son gelişmeler

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan Cebeci hakkında, adli süreç devam ederken kamuoyunun yakından takip ettiği gelişmeler yaşanıyor. Yargılamaya ilişkin yeni kararlar ve resmi açıklamalar geldikçe haber güncellenecek.



