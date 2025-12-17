Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
BİM'de bugün neler olacak? 17 Aralık 2025 Çarşamba günü raflara gelecek aktüel ürünler

BİM'de bugün neler olacak? 17 Aralık 2025 Çarşamba günü raflara gelecek aktüel ürünler

09:3617/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

BİM aktüel kataloğu, 17 Aralık 2025 Çarşamba günü için yeniden gündeme geldi. 17 Aralık 2025 Çarşamba günü raflara gelecek aktüel ürünler arasında masaj koltuğu, elektrikli temizlik cihazları, bıçak setleri, mutfak gereçleri ve ev mobilyaları bulunuyor. Yeni haftanın kataloğu özellikle ev yenilemek veya uygun fiyatlı ürün arayan tüketicilerin ilgisini çekecek. İşte BİM güncel ürünler kataloğu...

#bim
#bim aktüel
#Bim indirimli ürünler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ŞOK aktüel 17 Aralık 2025 ürünler kataloğu yayımlandı