Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni öğretmen yetiştirme modeli olan Milli Eğitim Akademisi (MEB AGS) ile 10 bin öğretmen adayı alımı yapacağını duyurmuştu. Bu yeni sistemde, öğretmen adayları AGS'den aldıkları başarı kriterlerine göre Akademi'de eğitime alınacak ve ardından atamaları gerçekleştirilecek.15 bin öğretmen atamasının 24 Kasım'da tamamlanmasının ardından gözler bu kez 10 bin öğretmen alımı sürecine çevrildi. illi Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 bin öğretmen ataması için branş ve kadro dağılımına dair önemli açıklamalar yaptı. Peki, 10 bin öğretmen alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak, branş ve kadrolar belli oldu mu? İşte, konuya dair bilgiler...

1 /6 Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yeni öğretmen yetiştirme modeli olan Milli Eğitim Akademisi (MEB AGS) kapsamında 10 bin öğretmen adayı alınacak. Adaylar, AGS sisteminde sınav başarıları ve akademide alacakları uygulamalı eğitim doğrultusunda değerlendirilecek.

2 /6 15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI GERÇEKLEŞTİ KPSS ve sözlü sınav puanıyla yapılan son atama sonuçları açıklandı. 15 bin öğretmen ataması Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşecek atama töreninde gerçekleşti ve adaylar görev yerlerini e-devlet üzerinden sorgulamaya başladı. 15 bin öğretmen görevlerine 19 Ocak 2026 tarihinde başlayacak. Sırada Milli Eğitim Bakanlığı Akademisi'ne alınacak 10 bin öğretmen ataması var.





3 /6 10 BİN ÖĞRETMEN ALIMI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AGS ile alınacak 10 bin öğretmen için branş ve kadro dağılımına dair açıklamada bulundu.

4 /6 Bakan Tekin, 15 bin öğretmen atamasının tamamlanmasının ardından ihtiyaç tablosunun güncelleneceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

5 /6 10 BİN ÖĞRETMEN ALIMI BRANŞ VE KONTENJANLARI! "Aralık ayının ilk haftası veya ilk 15 günü içinde hangi branştan ne kadar öğretmene ihtiyaç duyduğumuzu paylaşacağız" Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tüm branşların eşit öneme sahip olduğunu belirterek öğretmen adaylarının kaygı duymaması gerektiğini vurguladı. Hesaplamaların güncellenmesinin ardından kontenjanlarla birlikte kesin listenin duyurulacağı aktarıldı.



