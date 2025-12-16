Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı meydana geldi. Kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, ekipler sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Karın yağmasıyla birlikte öğrenciler de okullar tatil olacak mı, 17 Aralık Çarşamba Valilikten kar tatili açıklaması yapıldı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar.
Kayseri’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu. Kayseri’de dün sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bu sabah itibariyle merkeze indi. Sabah saatlerinde etkisi gösteren kar yağışı, kentte güzel görüntüler oluşturdu. Karın yağmasıyla birlikte öğrenciler de okullar tatil olacak mı, 17 Aralık Çarşamba Valilikten kar tatili açıklaması yapıldı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.
Kayseri’de kar yağışı var mı okullar tatil mi?
Meteoroloji’nin kuvvetli kar yağışı uyarısı sonrası öğrenci ve veliler Kayseri’de okullar tatil mi, yarın okul var mı, Valilikten 16 Aralık Çarşamba kar tatili açıklaması geldi mi? sorularına yanıt aranırken, Kayseri’de okullar tatil edildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°. Yarın için Kayseri hava durumu Sisli, sıcaklık 2°. Perşembe Kayseri hava durumu Sisli, sıcaklık 4°. Cuma Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 7°. Cumartesi Kayseri hava durumu Sisli, sıcaklık 6°.