Kayseri’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu. Kayseri’de dün sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bu sabah itibariyle merkeze indi. Sabah saatlerinde etkisi gösteren kar yağışı, kentte güzel görüntüler oluşturdu. Karın yağmasıyla birlikte öğrenciler de okullar tatil olacak mı, 17 Aralık Çarşamba Valilikten kar tatili açıklaması yapıldı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.