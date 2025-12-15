İlçe ilçe, mahalle mahalle su kesintisi listesi





Kesintiden etkilenecek mahalleler İZSU’nun resmi internet sitesinde ilçe ilçe ve mahalle bazlı olarak yayımlandı. Karabağlar, Konak ve Bornova başta olmak üzere merkez ve çevre ilçelerde çok sayıda mahallede gece saatlerinde su verilemeyecek.

Vatandaşların, özellikle 23.00 öncesinde gerekli tedbirleri alması ve güncel duyurular için İZSU’nun resmi kanallarını takip etmesi istendi.







