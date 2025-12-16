İstanbul'da yaşanan su kesintisi ardından 'Sular ne zaman gelecek?' sorusu öne çıkıyor. İstanbul'da su kesintisi yaşanacak. Su keninti ve su arıza listesi için sorgulama sayfası haberimizde.

SU KESİNTİ LİSTESİ 16 ARALIK 2025

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 16 Aralık su kesinti programı paylaşıldı. İstanbul'daki barajlarda su seviyeleri düşüşe devam ediyor. Birçok kişi arama motorlarında “İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?” gibi sorulara yanıt arıyor. İSKİ İstanbul su kesintisi sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

stanbul'da planlı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 16 Aralık 2025 Salı günü bazı bölgelerde su kesintileri yaşanacak.





İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

İSKİ, su kesintisi yapılacak ilçeler listesini açıkladı.