Regaip Kandili için geri sayım başladı: Üç aylar ne zaman başlıyor? 2025-2026 Diyanet takvimi

00:1318/12/2025, Perşembe
Üç ayların başlamasına sayılı günler kala Regaip Kandili’nin hangi tarihte ve hangi güne denk geldiği milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini günler takvimine göre Regaip Kandili’nin idrak edileceği gün netleşirken, Recep ayının başlangıç tarihi, kandilin anlamı ve bu mübarek gecede yapılabilecek ibadetler de merak konusu oldu. Peki Regaip Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek, üç aylar ne zaman başlıyor? İşte Diyanet takvimine göre Regaip Kandili ile ilgili tüm detaylar…

Üç ayların yaklaşmasıyla birlikte Regaip Kandili tarihi merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre Regaip Kandili’nin idrak edileceği gün belli oldu.


Regaip Kandili hangi güne denk geliyor?


Üç ayların başlamasına kısa süre kala Regaip Kandili’nin ne zaman idrak edileceği araştırılıyor. İslam dünyasında mübarek ayların ilk kandili olarak kabul edilen Regaip Kandili, dua ve ibadetlerle ihya edilen önemli geceler arasında yer alıyor.


Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre Regaip Kandili, 25 Aralık 2025 Perşembe gecesi idrak edilecek. Kandil gecesi, perşembeyi cumaya bağlayan gece olacak.



Üç aylar ne zaman başlıyor?


Diyanet takvimine göre üç ayların başlangıç ve devam tarihleri şöyle:


Recep ayı: 21 Aralık 2025 Pazar


Şaban ayı: 20 Ocak 2026 Salı


Ramazan ayı: 19 Şubat 2026 Perşembe


Regaip Kandili, Recep ayının ilk cuma gecesi olarak kabul ediliyor.



Regaip Kandili’nin faziletleri


Regaip Kandili, üç ayların manevi atmosferine giriş olarak görülüyor. Arapça kökenli “reğâib” kelimesi; arzu edilen, değer verilen anlamlarına geliyor. Bu gecede yapılan ibadetlerin ve edilen duaların kabulüne dair güçlü bir inanç bulunuyor.


Müslümanlar bu gecede tövbe ederek Allah’a yöneliyor, rahmet ve mağfiretin bol olduğuna inanılan bu mübarek zamanı ibadetle değerlendirmeye özen gösteriyor.


Regaip Kandili’nde yapılabilecek ibadetler


Nafile namaz: 2 veya 6 rekatlık nafile namaz kılınabilir


Salavat: Peygamber Efendimize salavat getirilir


Kur’an-ı Kerim: Fatiha, İhlas, Felak, Nas ve Ayetel Kürsi okunur


Dua ve tövbe: Günahlardan arınmak için dua edilir


Zikir: Tesbih ve zikirlerle gece ihya edilir

