



Regaip Kandili’nin faziletleri





Regaip Kandili, üç ayların manevi atmosferine giriş olarak görülüyor. Arapça kökenli “reğâib” kelimesi; arzu edilen, değer verilen anlamlarına geliyor. Bu gecede yapılan ibadetlerin ve edilen duaların kabulüne dair güçlü bir inanç bulunuyor.





Müslümanlar bu gecede tövbe ederek Allah’a yöneliyor, rahmet ve mağfiretin bol olduğuna inanılan bu mübarek zamanı ibadetle değerlendirmeye özen gösteriyor.



