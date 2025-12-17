Yeni Şafak
Zeray GYO kaç lot verdi? ZERGY hisseleri Borsa İstanbul’da (BİST) ne zaman işlem görmeye başlayacak?

15:3117/12/2025, Çarşamba
“ZERGY ne zaman işlem görecek?” sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Zeray Gayrimenkul 10-11-12 Aralık tarihleri arasında talep toplamıştı. ZERAY GYO (ZERGY) halka arz sonuçları açıklandı. Peki, ZERGY ne zaman işlem görecek, bireysel yatırımcıya kaç lot verdi? İşte ZERAY GYO halka arz sonuçları…

Zeray GYO borsa ilk işlem tarihi belli oldu. 10-11-12 Aralık 2025 tarihleri arasında 13,00 hisse fiyatından talep toplayan Zeray Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı. KAP'tan yapılan bildirimin ardından Zeray GYO halka arzda kişi başına düşen lot miktarı da netleşti. Peki, Zeray Gayrimenkul ne zaman işlem görecek? Zeray GYO halka arz kaç lot verdi? İşte, ZERGY bist ilk işlem tarihi hakkında bilgiler...

ZERAY GYO HALKA ARZ SONUÇLARI: ZERGY KAÇ LOT VERDİ?

Halka arzda pay başına fiyat 13 TL olarak belirlenmişti. Toplamda 156.800.000 adet payın satışa sunulduğu Zeray GYO halka arzında, taleplerin karşılanma oranı belli oldu.

ZERGY BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Halka arz sonuçlarının resmen ilan edilmesinin ardından, yatırımcıların gözü Borsa İstanbul'dan gelecek "İşlem Görme Tarihi" duyurusuna çevrildi.

Halka arz sonuçlarının açıklanmasını takip eden 2-3 iş günü içerisinde işlemlerin başlaması bekleniyor. Ancak kesin tarih henüz duyurulmadı.


ZERAY GAYRİMENKUL HALKA ARZ BİLGİLERİ

Halka Arz Fiyatı: 13 TL

Dağıtım Yöntemi: Bireysele Eşit Dağıtım

Katılım Endeksi: Uygun

Borsa Kodu: ZERGY (Yıldız Pazar'da işlem görecektir.)

Toplam Lot (Pay) Sayısı: 156.800.000 Lot

Halka Arz Büyüklüğü: 2 Milyar TL

Halka Açıklık Oranı: %20,05







#zergy
#zergy halka arz
#gyo
