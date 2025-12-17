Toplu sözleşme zammı ve 1000 TL ek artış

8. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerine göre 2026’nın ilk yarısında memur maaşlarına yüzde 11 oranında zam yapılacak. Buna ek olarak taban aylıklara 1000 TL ilave edilmesi kararlaştırıldı. Böylece Kasım ayı itibarıyla oluşan enflasyon farkı ile birlikte, memur ve memur emeklilerinin şimdiden hak kazandığı toplam artış oranı yüzde 17,56 olarak hesaplandı.



