Ocak 2026 memur maaş zammı için tablo büyük ölçüde ortaya çıktı. TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerinin şimdiden hak ettiği artış oranı yüzde 17,56’ya ulaştı. Toplu sözleşme hükümleri kapsamında taban aylıklara 1000 TL ilave edilirken, nihai oran Aralık ayı enflasyonuyla kesinleşecek. İşte beklenen zamlı memur maaşları ve detaylar...
Türkiye genelinde milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren 2026 memur maaş zammı, yıl sonuna yaklaşılırken daha net bir çerçeveye kavuştu. TÜİK’in Kasım 2025 verileriyle birlikte beş aylık enflasyon farkı hesaplandı ve Ocak ayında uygulanacak artışın ana omurgası ortaya çıktı. Polis, öğretmen, hemşire ve mühendis gibi kritik meslek grupları için maaş artışları yakından izleniyor.
Beş aylık enflasyon farkı ne gösteriyor?
TÜİK verilerine göre 2025’in ikinci yarısında enflasyon; Temmuz’da yüzde 2,06, Ağustos’ta yüzde 2,04, Eylül’de yüzde 3,23, Ekim’de yüzde 2,55 olarak kaydedildi. Kasım ayı artışıyla birlikte beş aylık kümülatif enflasyon yüzde 11,21 seviyesine ulaştı. Bu tablo, memur ve memur emeklileri için yüzde 5,91 oranında enflasyon farkı oluştuğunu gösteriyor.
Toplu sözleşme zammı ve 1000 TL ek artış
8. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerine göre 2026’nın ilk yarısında memur maaşlarına yüzde 11 oranında zam yapılacak. Buna ek olarak taban aylıklara 1000 TL ilave edilmesi kararlaştırıldı. Böylece Kasım ayı itibarıyla oluşan enflasyon farkı ile birlikte, memur ve memur emeklilerinin şimdiden hak kazandığı toplam artış oranı yüzde 17,56 olarak hesaplandı.
Merkez Bankası senaryoları ne söylüyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri, Ocak 2026 zammı için farklı oranları gündeme getiriyor.
Yıllık enflasyonun yüzde 31 seviyesinde gerçekleşmesi halinde zam oranı yüzde 18,7’ye çıkabilirken, yüzde 33’lük bir senaryoda artışın yüzde 20,50’ye kadar yükselmesi öngörülüyor.
Kesin oran Aralık verileriyle belli olacak
Memur maaş zammı 2026 için nihai rakam, Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek. Ancak mevcut tablo, yeni yılda memur maaşlarında güçlü bir artış beklentisinin oluştuğunu gösteriyor.
En düşük memur ve emekli maaşlarında yeni tablo
Tahminlere göre en düşük memur emekli aylığının 22 bin lira seviyesinden 26 bin liranın üzerine çıkması öngörülüyor. Aynı artış aralığı dikkate alındığında, en düşük memur maaşının da 60 bin lira bandına yaklaşması bekleniyor. Nihai rakamlar, aralık ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte kesinlik kazanacak.