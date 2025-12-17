2026 yeni asgari ücret için araştırmalar devam ediyor. Yeni yıla artık sayılı günler kaldı. Yüz binlerce asgari ücretli çalışanın gözü kulağı yapılacak olan zamma çevrildi. Yeni yılda uygulanacak net asgari ücret bu ay sonuna kadar netleşmiş olacak. Peki Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? Asgari Ücret Brüt-Net kaç TL olacak? Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.
Asgari ücret ikinci toplantı tarihi yaklaşırken yeni öngörüler de gündemde yer almaya devam ediyor. Bu hafta gerçekleşecek olan ikinci toplantıda önemli veriler ele alınmaya başlanacak.
BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyona iletmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısını 18 Aralık Perşembe günü yapacağını bildirdi.
Bakanlık açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:
"Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 18 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00'te yapacaktır."
YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Asgari ücretin 31 Aralık 2025 tarihine kadar netleşmesi ve kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
2026'DA BRÜT NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?
Asgari ücretin ne kadar olacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonucunda belli olacak. Komisyonun, nihai karara varıncaya dek 4 toplantı gerçekleştirmesi planlanıyor.
YÜZDE 25 ZAM BEKLENTİSİ OLUŞTU
Nayır vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranının yüzde 25,9 olarak açıklandığını da hatırlatarak "Piyasalarda yüzde 20 zammın üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan bir 5 puan daha ekleyecek ve asgari ücrete yüzde 25 zam yapılacak beklentisi oluştu" dedi.
Asgari ücretin yüzde 25 artması durumunda 2026 yılı için net ücret 27 bin 630 TL, brüt 32 bin 506 TL olarak gerçekleşiyor.