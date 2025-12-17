YÜZDE 25 ZAM BEKLENTİSİ OLUŞTU





Nayır vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranının yüzde 25,9 olarak açıklandığını da hatırlatarak "Piyasalarda yüzde 20 zammın üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan bir 5 puan daha ekleyecek ve asgari ücrete yüzde 25 zam yapılacak beklentisi oluştu" dedi.

Asgari ücretin yüzde 25 artması durumunda 2026 yılı için net ücret 27 bin 630 TL, brüt 32 bin 506 TL olarak gerçekleşiyor.



