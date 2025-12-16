Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin, 10 Kasım'da başlayan başvurulara yoğun katılım olduğunu söyleyerek sayın 5.5 milyonu geçtiğini söyledi. Bakan Kurum ilk kuraların da 29 Aralık'ta çekeceğinin müjdesini verdi. Başvurular e Devlet ve ilgili bankalar üzerinden yapılıyor. Peki TOKİ başvurusu bitti mi? İşte 500 bin sosyal konut TOKİ başvuruların sona ereceği tarih.
TOKİ başvurusu bitti mi, 500 bin sosyal konut başvuruları ne zaman bitecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen ve 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşasını kapsayan projede başvuru sürecinin sonuna gelindi. Başvuru işlemleri, e-Devlet üzerinden 18 Aralık'ta, bankalar aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek.
Proje kapsamında satışa sunulacak konutlar, vatandaşların ihtiyaçlarına göre farklı büyüklüklerde planlandı. Bu çerçevede 55 metrekarelik 1+1, 65 metrekarelik 2+1 ve 80 metrekarelik 2+1 daire seçenekleri bulunuyor. Sosyal devlet anlayışıyla yürütülen projede çeşitli gruplara özel kontenjanlar da ayrıldı. Buna göre konutların; yüzde 20'si emeklilere, yüzde 20'si 18-30 yaş arası gençlere, yüzde 10'u ise 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere tahsis edilecek. Ayrıca engelli vatandaşlar ile şehit yakınları ve gaziler için de yüzde 5'erlik kontenjan belirlendi.
TOKİ konutları fiyatı ve taksit tutarları
Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 lira olarak belirlendi.
TOKİ başvuru şartları
Hak sahiplerinin yüzde 5'ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5'ini engelliler, yüzde 20'sini emekliler, yüzde 10'unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40'lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.
18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar kampanyadan faydalanabilecek. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için en fazla 127 bin lira olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak.
Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.
Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak. "Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri" kategorisinde başvuru yapacak olanların, proje ilinde 3 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması gerekecek.
Başvuru sahiplerinin (eşi ve çocukları dahil), tapuda kayıtlı bağımsız konutu ve/veya (şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri hariç) TOKİ ile sözleşmesi bulunmaması gerekiyor. Hisseli ev tapularında ise gayrimenkulün hissesinin değeri 1 milyon lirayı geçmeyen vatandaşlar başvuru yapabilecek.