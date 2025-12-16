EYT'siz 3600 4500 5400 primle emeklilik kadın erkek yaş tablosu çıktı! 1996 1998 2008 sigorta girişi olanın yüzü gülecek!

Özel sektör çalışanlarının, bir işverene bağlı olarak uzun yıllar hizmet akdiyle çalışarak 7200 prim günü şartını yerine getirmeleri bazen mümkün olmamaktadır. Bu durum göz önünde bulundurularak yasa yapıcılar, belirli yaşa ulaşmış sigortalıların daha az prim günüyle emekli olabilmelerine olanak tanıyan düzenlemeler getirmiştir. Bu çerçevede, SSK (4/a) kapsamında çalışan kadın sigortalılar, işe ilk giriş tarihlerine bağlı olarak, 3600, 4500, 4600 veya 5400 prim günüyle de yaşlılık aylığına hak kazanabiliyor.