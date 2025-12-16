İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Anahat Holding’e bağlı şirketlere operasyon düzenlendi. Gain Medya’nın da aralarında bulunduğu operasyon kapsamında holding ve şirket yetkilisi bazı isimler gözaltına alındı. Gain Medya’ya ait tüm kuruluşlara TMSF kayyum olarak atandığı belirtildi. Peki, GAİN Medya'nın sahibi kimdir? GAİN Dijital Platformu kime ait? Selahattin Aydın kimdir? Anahat Holding kimin? şte detaylar.

1 /4 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya başta olmak üzere bağlı şirketlere operasyon düzenledi.

2 /4 KAYYUM ATANDI Şirkete ait tüm kuruluşlara TMSF kayyum olarak atandı.



3 /4 KİMLER, HANGİ İSİMLER GÖZALTINDA? Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Holding ve bağlı şirketlerde arama yapıldığı belirtildi.

