EMEKLİYE 5 AYLIK ENFLASYON FARKI: SSK BAĞKUR emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

2026 yılı yaklaşırken emekli maaşı zammı, SSK (4A) ve BAĞ-KUR (4B) emeklilerinin gündemindeki yerini koruyor. TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte, ocak ayında yapılacak maaş artışına ilişkin hesaplamalar hız kazandı. Emekliler, mevcut maaşlarının 2026’da kaç TL’ye yükseleceğini merak ederken, zam oranlarına dair senaryolar yakından takip ediliyor.
Emekli maaşlarına yapılacak 2026 Ocak zammı için belirleyici veriler netleşmeye başladı. TÜİK’in yayımladığı kasım ayı TÜFE rakamları doğrultusunda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı zam oranı için yeni hesaplamalar yapılırken, 16.811 TL, 17.000 TL ve 18.000 TL maaş alan emeklilerin yeni aylıkları araştırılıyor.
2026'DA EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Emekli maaşı zammı aralık ayı enflasyon oranları açıklandığında kesinleşmiş olacak. Fakat 5 aylık enflasyon oranının netleşmesiyle emekli zammı hesapları da başladı.
İşte aylara göre enflasyon oranları:
Temmuz 2025: Yüzde 2,06
Ağustos 2025: Yüzde 2,04
Eylül 2025: Yüzde 3,23
Ekim 2025: Yüzde 2,55
Kasım 2025: Yüzde 0,87
Toplam Dört Aylık Enflasyon: Yüzde 11,21
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, altı aylık dönemin ilk 5 ayı için şimdiden yüzde 11,21 oranında zammı hak etmiş oldu.
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NASIL HESAPLANIR?
Emekli maaşı zammı bilindiği üzere senede 2 kez ocak ve temmuzda belirleniyor. Zam oranı, ilgili dönemdeki enflasyon farkına göre hesaplanıyor ve emekli maaşlarına yansıyor. SSK ve BAĞKUR emeklileri, 2026 ocak zammını Temmuz–Aralık döneminde TÜFE'deki artışa göre öğrenecek.
2026'DA EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?
Merkez Bankası’nın yıl sonu tahminlerine göre SSK ve BAĞKUR emeklileri için 6 aylık kesinleşecek zam oranları şu şekilde öngörülüyor:
- Yıllık enflasyon yüzde 31 olursa 6 aylık enflasyon yüzde 12,28
- Yıllık enflasyon yüzde 32 olursa 6 aylık enflasyon yüzde 13,14
- Yıllık enflasyon yüzde 33 olursa 6 aylık enflasyon yüzde 14
TÜİK 2025 KASIM AYI ENFLASYON VERİLERİ!
TÜFE'deki değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 artış olarak gerçekleşti.
Aralık ayında kira sözleşmelerinde maksimum yüzde 35,91 artış yapılabilecek. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,69 azalış, ulaştırmada yüzde 1,78 artış ve konutta yüzde 1,70 artış olarak gerçekleşti.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?
Memur ve memur emeklilerine yapılan zam ile SSK ve BAĞ-KUR emeklileri arasında yaklaşık 6,5 puanlık bir fark oluşacak. 2025 yılında yapılmadı ama daha önceki yıllarda bu fark refah payı verilerek kapatıldı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 6,5 puanlık refah payı verilerek farkın kapatılması söz konusu olabilir. Bunun için 3 Ocak'tan sonra yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor. Taban maaş da yine yasal düzenleme ile belirlenecek.