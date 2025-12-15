Okullarda 'KADES' modeli başlıyor: Çocuklar zorbalığa karşı tek tuşla korunacak

TEK TUŞLA ACİL DESTEK HATTI





Raporun en dikkat çeken önerisi, çocukların güvenliğini sağlamak adına geliştirilecek mobil uygulama oldu. Kadına yönelik şiddetle mücadelede kullanılan KADES (Kadın Destek Uygulaması) benzeri bir sistem, çocuklar için özel olarak tasarlanacak. Telefon veya tabletlere yüklenebilecek bu uygulama sayesinde çocuklar, zorbalık veya tehlike anında tek bir tuşa basarak konum bilgilerini anında yakınlarına veya kolluk kuvvetlerine iletebilecek.