Hatay'da korkutan deprem: AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 12.20'de merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. 7 kilometre derinlikte olan depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; sarsıntıyı hissedenlerin iş yerlerinden çıktığı anlar yer aldı.
ANTAKYA'DA DEPREM
Hatay'da merkez üssü Antakya olduğu tahmin edilen bir deprem meydana geldi. Gaziantep ve Adana gibi çevre illerden de hissedilen depreme ilişkin veriler AFAD tarafından paylaşıldı:
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Antakya (Hatay)
Tarih:2025-12-15
Saat:12:20:00 TSİ
Enlem:36.24444 N
Boylam:36.20028 E
Derinlik:7 km