Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan New York Times'ın 'İstanbul depremi' analizine sert yanıt: 1999'dan beri onlarca sözde makale yazıldı ve hepsi de çöpe atıldı

Analizde, doğuya doğru ilerleyen sismik hareketliliğin Marmara’daki kilitli fayları tetiklediği öne sürülürken, bu değerlendirme kamuoyunda geniş yankı buldu. Tartışmaların ardından gözler Türk bilim insanlarına çevrildi.





CNN Türk'te konuşan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise söz konusu analize sert eleştiriler yöneltti. Uluslararası yayınlarda kullanılan dilin bilimsel gerçeklikle örtüşmediğini savunan Üşümezsoy, özellikle seçilen ifadelerin korku oluşturacak şekilde öne çıkarıldığını söyledi.





Üşümezsoy, "Science dergisindeki makaleden en korkutucu kelimeleri almışlar" diyerek analizlerin bağlamından koparıldığını vurguladı. Fay hareketlerinin batıdan doğuya, yani İstanbul’a doğru ilerlediği iddiasına da itiraz eden Üşümezsoy, "Bu faylar creep yapıyor, yani stres biriktirmiyor" ifadelerini kullandı.









"YALANCI ÇOBAN HİKAYESİ"

Büyükçekmece ile Küçükçekmece arasındaki hatlara dikkat çeken Üşümezsoy, "Büyükçekmece ile Küçükçekmece arasında hiçbir stres birikmesi yok. Hem Adalar fayında hem bu fayda stres yok" dedi. Avcılar segmentiyle ilgili iddiaların da gerçeği yansıtmadığını belirten Üşümezsoy, "Avcılar fayında da stres yok" diye konuştu.





Analizlerde fayların tek parça gibi ele alınmasını eleştiren Üşümezsoy, "Sanki iki parçalı değil de tek parçalı bir fay varmış gibi anlatılıyor. Bu bilimsel değil" değerlendirmesinde bulundu. Yapılan yorumların toplumda gereksiz korkuya yol açtığını savunan Üşümezsoy, "Bu, topluma korku veren bir yalancı çoban hikâyesi" ifadesini kullandı.





GEÇMİŞ DEPREMLERİ HATIRLATTI

1999 depremi sonrasındaki tartışmaları da hatırlatan Üşümezsoy, "O dönemde Adalar fayı için de risk denildi. Ben o zaman da Düzce dedim" sözleriyle geçmişteki öngörülerini anımsattı.



