Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tunceli
Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem

15:479/12/2025, Salı
G: 9/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Tunceli Valiliği, Pülümür ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı.
Tunceli Valiliği, Pülümür ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.34'te merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.


Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.


VALİLİKTEN AÇIKLAMA


Tunceli Valiliği, Pülümür ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "09.12.2025 tarihinde saat 15.34 sıralarında merkez üssü Pülümür ilçemizde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz tarafından yapılan saha taramalarında, şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamakta olup saha taramalarına devam edilmektedir. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 112 Acil çağrı merkezimiz 7/24 halkımızın hizmetindedir" denildi.



#deprem
#son dakika
#Tunceli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU E DEVLET EKRANI 2025: TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi duyuruldu mu?