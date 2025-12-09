Asgari ücret 2026 için en güçlü zam senaryoları: Yüzde 20, 25, 27, 30, 31, 33 zam oranlarına göre maaşlar ne kadar olacak? İşte güncel hesaplamalar

Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren 2026 asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Enflasyonun %31 seviyesine çıkmasıyla zam hesapları yeniden gündeme gelirken, yüzde 25-33 arası artış senaryoları öne çıkıyor. Peki yüzde 20, 25, 27, 30, 31, 33 zam oranları hesaplandığında yeni asgari ücret ne kadar olur? Belirlenecek yeni ücret, işveren maliyetlerinden sosyal güvenlik ödemelerine kadar geniş bir alanı doğrudan etkileyecek. İşte 2026 yılı için geçerli olacak en güçlü asgari ücret zam oranları olası hesaplamaları...
Türkiye’de yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren 2026 asgari ücret görüşmeleri 12 Aralık’ta başlayacak. Mevcut net ücret 22.104 TL seviyesinde bulunurken, enflasyon beklentileri doğrultusunda yüzde 25 ile yüzde 33 arasında değişen zam seçenekleri masada olacak. Yeni rakam, işçi maliyetlerinden işsizlik ödeneğine kadar birçok kalemi doğrudan etkileyecek.
Asgari ücret için kritik süreç 12 Aralık’ta başlıyor
Türkiye’de çalışma hayatının en temel başlıklarından biri olan asgari ücret için gözler yeniden Asgari Ücret Tespit Komisyonuna çevrildi. Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren yeni rakam için komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın davetiyle 12 Aralık Cuma günü saat 14.00’te ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantının, komisyonun güncellenen üye yapısıyla düzenlenmesi bekleniyor.
Mevcut ücret ve işveren maliyeti
Şu anda bir çalışan için brüt asgari ücret 26.005,50 TL, kesintiler sonrası net 22.104,67 TL olarak uygulanıyor. İşveren açısından aylık toplam maliyet ise 30.621,48 TL’ye ulaşıyor. Bu tutar; brüt ücretin yanı sıra sosyal güvenlik primi ve işveren işsizlik sigortası payını da kapsıyor. Yeni yılda belirlenecek rakam, hem çalışanların gelirini hem de işveren yükünü yeniden şekillendirecek.
Enflasyon verileri zam hesaplarına yön veriyor
TÜİK’in açıkladığı kasım ayı verilerine göre TÜFE yıllık %31,07, 11 aylık enflasyon ise %29,74 oldu. Beş aylık (Temmuz–Kasım) enflasyon ise %11,21 seviyesinde gerçekleşti.
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini %31-33 bandına çıkarırken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de 2025 yılının büyük olasılıkla bu aralıkta tamamlanacağını açıkladı. Bu tablo, asgari ücret için öne çıkan zam oranlarının çerçevesini oluşturuyor.
Olası zam senaryoları: Net ücret hangi seviyeye çıkar?
Enflasyon beklentileri temel alınarak 2026 yılı için farklı artış seçenekleri hesaplandı. Buna göre:
%20 zam: Net ücret 26.525 TL
%25 zam: Net ücret 27.630 TL
%27 zam: Net ücret 28.072 TL
%29 zam: Net ücret 28.515 TL
%31 zam: Net ücret 28.957 TL
%32 zam: Net ücret 29.178 TL
%33 zam: Net ücret 29.399 TL
Bu senaryolar, komisyon görüşmeleri sırasında tarafların müzakerelerine yön verecek temel rakamlar olarak değerlendiriliyor.
Yeni asgari ücret birçok ödemeyi doğrudan değiştirecek
Asgari ücrette yapılacak her artış, yalnızca maaşları değil, sosyal güvenlik sistemindeki birçok ödeme kalemini de etkileyecek. Yeni rakamla birlikte:
- İşsizlik maaşının alt ve üst sınırları,
- Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamaları,
- En düşük iş göremezlik ödeneği,
- Stajyer ücretlerinin taban seviyesi,
Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri yeniden güncellenecek. Bu nedenle belirlenecek ücret yalnızca çalışanların değil, işverenlerin ve sosyal güvenlik sistemi içindeki dengelerin de temel belirleyicisi olacak.