Asgari ücret 2026 için en güçlü zam senaryoları: Yüzde 20, 25, 27, 30, 31, 33 zam oranlarına göre maaşlar ne kadar olacak? İşte güncel hesaplamalar

Mevcut ücret ve işveren maliyeti





Şu anda bir çalışan için brüt asgari ücret 26.005,50 TL, kesintiler sonrası net 22.104,67 TL olarak uygulanıyor. İşveren açısından aylık toplam maliyet ise 30.621,48 TL’ye ulaşıyor. Bu tutar; brüt ücretin yanı sıra sosyal güvenlik primi ve işveren işsizlik sigortası payını da kapsıyor. Yeni yılda belirlenecek rakam, hem çalışanların gelirini hem de işveren yükünü yeniden şekillendirecek.