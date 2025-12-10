Memiş, yatırımcıları şöyle uyardı: "Gram altın tarafında Aralık ayında çok önemli fırsatlar aslında karşımıza çıktı. Mesela Ekim ayında 1 kilogram külçe altında 12.500 dolar işçilik vardı. Bu işçilik farkları kapandı, 500 dolara kadar geriledi. Yani ons altın yükseldi ama gram altın neden yükselmiyor diye soran vatandaşlar o işçilik farkının kapandığını bilmesi gerekiyor. Ve bu fırsat aslında 5.800 lira seviyesinin altındaki rakamlar bir alım fırsatı olarak ön planda duracaktır. "

Alman bankacılık devi Commerzbank, altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin 2026 tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Alman bankacılık devi Commerzbank, altının ons fiyatı için 2026 tahmini 4 bin 200 dolardan 4 bin 400 dolara çıkardı. Banka gümüş fiyatının önümüzdeki yıl ons başına 59 dolar seviyesine yükseleceği tahmininde bulundu.