Fed’in bugün açıklayacağı faiz kararı öncesi yatırımcıların gözü yeniden altın piyasasında. Ons altın sabah saatlerinde 4.216 dolar seviyelerinde dengelenirken, gram altın 5.760 TL bandında güne başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altında kısa vadeli alım fırsatına işaret ederken, uluslararası bir yatırım bankası 2026 yılı için dikkat çeken yeni fiyat tahminini paylaştı. Çeyrek, yarım ve cumhuriyet altınında anlık fiyatlar ise merakla takip ediliyor. İşte yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları.
10 Aralık Çarşamba saat 09:35 itibariyle altın fiyatları şöyle:
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 5.761,85 TL
Gram altın satış fiyatı 5.762,62 TL
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı 9.444,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 9.515,00 TL
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı 18.887,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 19.030,00 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?
22 ayar bilezik gram alış fiyatı 5.278,35 TL
22 ayar bilezik gram satış fiyatı 5.314,27 TL
Cumhuriyet altın ne kadar?
Cumhuriyet altın alış fiyatı 37.658,00 TL
Cumhuriyet altın satış fiyatı 37.908,00 TL
Altın fiyatları ne olur, düşer mi yükselir mi?
Altın fiyatlarının son iki haftadır yön arayışında olduğunu belirten İslam Memiş, Fed öncesi tabloyu şu şekilde özetledi: "Aralık ayının en önemli haftasındayız. Bugün piyasalarda altının ons fiyatı ve gram fiyatında düşüşler var. Şu anda gram altın 5.810 lira seviyesinde, ons altın uluslararası piyasalarda 4.204 dolar seviyesinde ama sabah saatlerinde 4.180 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Ons altında 4.160-4.260 doları, gram altın tarafında 5.770-5.870 lira aralığında dalgalanan bir fiyatı yakından takip etmeye devam ediyoruz."
İslam Memiş, gram altın tarafında işçilik farklarının kapanmasının yatırımcılar için önemli bir avantaj yarattığını belirtti. Kısa vade için altın tarafında yıl sonuna kadar bir düşüş beklediğini ifade eden Memiş, ons altın tarafında 4.160-4.040 dolar seviyesine kadar bir gelgit yaşanabileceğini vurguladı.
Memiş, yatırımcıları şöyle uyardı: "Gram altın tarafında Aralık ayında çok önemli fırsatlar aslında karşımıza çıktı. Mesela Ekim ayında 1 kilogram külçe altında 12.500 dolar işçilik vardı. Bu işçilik farkları kapandı, 500 dolara kadar geriledi. Yani ons altın yükseldi ama gram altın neden yükselmiyor diye soran vatandaşlar o işçilik farkının kapandığını bilmesi gerekiyor. Ve bu fırsat aslında 5.800 lira seviyesinin altındaki rakamlar bir alım fırsatı olarak ön planda duracaktır. "
Alman bankacılık devi Commerzbank, altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin 2026 tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Alman bankacılık devi Commerzbank, altının ons fiyatı için 2026 tahmini 4 bin 200 dolardan 4 bin 400 dolara çıkardı. Banka gümüş fiyatının önümüzdeki yıl ons başına 59 dolar seviyesine yükseleceği tahmininde bulundu.
Altının onsu 4 bin 206 seviyesinde hareketleniyor. Altında 2025 yılındaki değer artışı yüzde 60'ıın üzerine çıktı.