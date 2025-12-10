Yeni Şafak
İzmir'de bugün sular ne zaman gelecek? İZSU 10 Aralık Çarşamba günü su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri duyurdu

11:0310/12/2025, Çarşamba
İzmir'de İZSU tarafından gerçekleştirilen planlı su kesintileri, vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Ödemiş, Seferihisar, Urla ve diğer bazı ilçelerde yaşanan su kesintileri, bölgede yaşayanlar tarafından araştırılıyor. İZSU, kesintilerin yaşanacağı tarihler ve saatler hakkında duyuru yaparak, vatandaşları bilgilendirdi. İzmir'de bugün sular ne zaman gelecek? İşte İZSU 10 Aralık su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler

İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? Soruları yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesinti haritasını duyurdu. İşte 10 Aralık 2025 Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

BAYRAKLI SU KESİNTİSİ

Kesinti Süresi: 10.12.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Etkilenecek mahalleler: MANSUROĞLU

Arıza nedeni: Branşman Arızası



ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ

Kesinti Süresi: 10.12.2025 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Etkilenecek mahalleler: YAKAKENT

Arıza nedeni: Elektrik Arızası



SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ

Kesinti Süresi: 10.12.2025 saat 09:40 ile 13:40 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

Etkilenecek mahalleler: SIĞACIK

Arıza nedeni: Ana Boru Arızası



SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ

Kesinti Süresi: 10.12.2025 saat 09:25 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Etkilenecek mahalleler: CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY, TURABİYE

Arıza nedeni: Müteahhit Çalışması



