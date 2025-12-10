İzmir'de İZSU tarafından gerçekleştirilen planlı su kesintileri, vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Ödemiş, Seferihisar, Urla ve diğer bazı ilçelerde yaşanan su kesintileri, bölgede yaşayanlar tarafından araştırılıyor. İZSU, kesintilerin yaşanacağı tarihler ve saatler hakkında duyuru yaparak, vatandaşları bilgilendirdi. İzmir'de bugün sular ne zaman gelecek? İşte İZSU 10 Aralık su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler

İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? Soruları yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesinti haritasını duyurdu. İşte 10 Aralık 2025 Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

BAYRAKLI SU KESİNTİSİ Kesinti Süresi: 10.12.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Etkilenecek mahalleler: MANSUROĞLU Arıza nedeni: Branşman Arızası





ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ Kesinti Süresi: 10.12.2025 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Etkilenecek mahalleler: YAKAKENT Arıza nedeni: Elektrik Arızası





SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ Kesinti Süresi: 10.12.2025 saat 09:40 ile 13:40 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Etkilenecek mahalleler: SIĞACIK Arıza nedeni: Ana Boru Arızası




