Ankara'da su kesintisi 10 Aralık: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Polatlı, Etimesgut, Gölbaşı ve diğer ilçelerin su kesintisi programı

Ankara'nın birçok ilçesinde, özellikle Polatlı, Gölbaşı ve Etimesgut gibi bölgelerde bugün uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İçme suyu dağıtım şebekelerinde meydana gelen arızalar nedeniyle 10 Aralık 2025'te suyun kesileceği ilçelerde, suyun yeniden akmaya başlaması için saatlerce beklemek gerekecek. Peki Ankara'da hangi ilçelerde ve mahallelerde su kesintisi yapılacak? Sular ne zaman gelecek? İşte güncel kesinti programı.
Ankara'nın çeşitli bölgelerinde 10 Aralık 2025'te yaşanacak su kesintileri, başkent sakinlerini zor durumda bırakacak. Polatlı, Etimesgut, Gölbaşı, Altındağ gibi pek çok ilçede içme suyu dağıtım hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle uzun süreli kesintiler yaşanacak. Başkent Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), belirli bölgelerdeki su hatlarında yapılan onarımlar nedeniyle 11 saat sürecek kesintiler hakkında detaylı bilgi verdi.
ANKARA SU KESİNTİSİ PROGRAMI - 10 ARALIK 2025
POLATLI
Arıza Tarihi: 10.12.2025 11:55:00
Tamir Tarihi: 10.12.2025 20:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Turan Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında, oluşan arıza nedeniyle, arızanın daha hızlı giderilmesi adına zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz
Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mah. Zafer Mah. Yeni Mah. Bir kısmı
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 10.12.2025 15:25:00
Tamir Tarihi: 10.12.2025 19:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Kale mahallesi kağnı sokak İçerisinde içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Kale mahallesi
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 10.12.2025 16:30:00
Tamir Tarihi: 10.12.2025 23:55:00
Detay: Sayın abonelerimiz, İlimiz genelinde su kaynaklarımızda yaşanan azalma ve şebeke üzerindeki yoğun kullanım nedeniyle bazı bölgelerde dönemsel su kesintileri ya da basınç düşüklükleri yaşanabilmektedir. Kesintilerin etkilerini en aza indirmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür eder, suyun daha verimli kullanılmasının önemini hatırlatırız. Basıncın normale dönmesi ve suyun tüm mahallelere ulaşması akşam saatlerini bulabilir.
Etkilenen Yerler: Kaletepe mahallesi güventepe mahallesi Pamuklar mahallesi güzelyaka mahallesi Anadolu mahallesi Ergenekon mahallesi Kayalar mahallesi Karşıyaka mahallesi Demetevler mahallesi Varlık mahallesi Kardelen mahallesi Serhat mahallesi İlkyerleşim mahallesi Yeşilevler Mahallesi Beştepe Mahallesi
POLATLI
Arıza Tarihi: 10.12.2025 16:55:00
Tamir Tarihi: 10.12.2025 22:00:00
Detay: Polatlı İlçesi Şentepe Mahallesi Koru Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında, oluşan arıza nedeniyle, arızanın daha hızlı giderilmesi adına zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz
Etkilenen Yerler: Şentepe Mah. Bir kısmı
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 10.12.2025 17:00:00
Tamir Tarihi: 10.12.2025 22:30:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ TARİHİ:10.-12.2025SAAT: 17:00 TAMİR TARİHİ: 10.12.2025- SAAT: 22:30 Suyun üst kotlara erişim Saati : 23:55 DETAY : elmadağ ilçesi tatlıca mahallesi konut-kur sokak içerisinde bulunan Q90 lık pvc dagıtım sebeke hattındakı su arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: tatlıca mh alt kotlar kemlapaşa mh tamamı
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 10.12.2025 17:30:00
Tamir Tarihi: 10.12.2025 23:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ TARİHİ:10.-12.2025 SAAT: 17:30
TAMİR TARİHİ: 10.12.2025- SAAT: 23:00 Suyun üst kotlara erişim Saati : 23:55
DETAY : Elmadağ ilçesı uçevler mahallesı yenımahalle caddesı içerisinde bulunan Q160 pe boru dagıtım sebeke hattındakı su arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: ucevler mahallesı tamamı yenımahalle tamamı
SEREFLIKOÇHISAR
Arıza Tarihi: 10.12.2025 11:00:00
Tamir Tarihi: 10.12.2025 12:00:00
Detay: Şereflikoçhisar Mustafacık Mahallesi Konur sokakta Başkentgaz uhdesinde yapılan çalışma sırasında oluşan Dağıtım Şebeke Hattı arızası nedeniyle 10:00-12:00 arası 2 saatlik su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Mustafacık Mahallesi
KAZAN
Arıza Tarihi: 10.12.2025 09:15:00
Tamir Tarihi: 10.12.2025 16:55:00
Detay: ETİMESGUT BÖLGESİNDE BULUNAN T55 SU DEPOSUNDA SU ARIZASI SONUCUNDA,SARAY MAHALLESİNİN BELLİ BÖLGELERİNDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR,SABRINIZ VE ANLAYISINIZ İÇİN TESEKKÜR EDER VERMİŞ OLDUGUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERIZ
Etkilenen Yerler: SARAY MAHALLESİ KERESTECİLER SANAYİ SİTESİ, SARAY KENT SANAYİ SİTESİ