Ankara'da su kesintisi 10 Aralık: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Polatlı, Etimesgut, Gölbaşı ve diğer ilçelerin su kesintisi programı

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 10.12.2025 16:30:00

Tamir Tarihi: 10.12.2025 23:55:00

Detay: Sayın abonelerimiz, İlimiz genelinde su kaynaklarımızda yaşanan azalma ve şebeke üzerindeki yoğun kullanım nedeniyle bazı bölgelerde dönemsel su kesintileri ya da basınç düşüklükleri yaşanabilmektedir. Kesintilerin etkilerini en aza indirmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür eder, suyun daha verimli kullanılmasının önemini hatırlatırız. Basıncın normale dönmesi ve suyun tüm mahallelere ulaşması akşam saatlerini bulabilir.

Etkilenen Yerler: Kaletepe mahallesi güventepe mahallesi Pamuklar mahallesi güzelyaka mahallesi Anadolu mahallesi Ergenekon mahallesi Kayalar mahallesi Karşıyaka mahallesi Demetevler mahallesi Varlık mahallesi Kardelen mahallesi Serhat mahallesi İlkyerleşim mahallesi Yeşilevler Mahallesi Beştepe Mahallesi