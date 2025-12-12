UEFA Avrupa Ligi 6. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Norveç ekibi Brann ile karşı karşıya geldi.





Brann Stadı'nda oynanan mücadeleden sarı-lacivertliler, 4-0 galibiyetle ayrıldı.





TALİSCA HAT-TRİCK YAPTI

Fenerbahçe'ye üç puanı getiren golleri 36, 44, 65. dakikada Anderson Talisca (3) ile 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

BRANN 10 KİŞİ TAMAMLADI

Norveç ekibinde Helland, 18. dakikada Youssef En-Nesyri'ye yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.





Bu sonucun ardından Fenerbahçe lig etabında iki maç sonra galip gelerek puanını 11 yaptı ve 12. sıraya yükseldi. Sarı-lacivertliler, bir sonraki karşılaşmada İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı Kadıköy'de ağırlayacak.





BRANN - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Brann: Dyngeland, De Roeve, Pallesen, Helland, Dragsnes, Pedersen, Kornvig, Sörensen, Mathisen, Castro, Holm.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Nene, Talisca, Kerem, En Nesyri.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

6' Temsilcimiz Kerem Aktürkoğlu ile öne geçti! Hızlı gelişen atağımızda Nene'nin ara pası ile sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Kerem ceza sahasına girer girmez aşırtma vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden filelerle buluşturdu: 0-1.

19' Savunma arkasına gönderdiğimiz topa hareketlenen Youssef En-Nesyri rakibi Eivind Helland'ın müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem Willy Delajod, savunma oyuncusuna doğrudan kırmızı kart gösterdi.

24' Takım arkadaşı Kerem ile duvar pası yapan Youssef En-Nesyri penaltı noktası üzerinde topla buluşuyor ve bekletmeden yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Mathias Dyngeland sağ köşeye uzanarak gole izin vermedi.

36' Sağ kanattan kullandığımız köşe vuruşunda Kerem Aktürkoğlu ortasını ön direğe doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Jayden Oosterwolde kafa ile pasını altıpas alanına doğru indirdi. Bu noktada bulunan Talisca vuruşunu yaptı ve topu sol köşeden filelerle buluşturdu: 0-2.

44' Sol kanattan gelişen atağımızda Archie Brown ortasını penaltı noktasının önüne doğru gönderiyor. Gelen topu göğsü ile yumuşatan Talisca yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu: 0-3.

İKİNCİ YARI

65' Fred'in pası ile sol kanatta topla buluşan Levent Mercan ortasını altıpas çizgisine doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Talisca kafa vuruşunu yapıyor ve yerden seken top sol köşeden filelerle buluştu: 0-4.

69' Dorgeles Nene son çizgiye inmeden pasını penaltı noktasının sağındaki arkadaşı Youssef En-Nesyri'ye gönderiyor. Golcü oyuncumuz bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak top kalenin hemen sağ tarafından dışarı gitti.

80' Sol kanattan gelişen atağımızda Levent Mercan yerden ortasını ceza sahasına doğru gönderdi. Gelen topa hareketlenen Oğuz Aydın bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top savunmadan geri geldi.





BRANN - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU





BRANN - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

MAÇTAN NOTLAR

- Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Brann karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı. Ferencvaros maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 2 maç ceza alan Jhon Duran'ın yanı sıra, RAMS Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sebebiyle 20. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Nelson Semedo, takımdaki yerini alamadı.





Sakatlığını atlatıp bireysel çalışmalara başlayan ancak henüz hazır olmayan Çağlar Söyüncü ile dinlendirilen Marco Asensio, Brann maçında takımını yalnız bıraktı.





-Domenico Tedesco tribünde

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sarı kart cezası sebebiyle Brann karşısında kulübedeki yerini alamadı.





İtalyan çalıştırıcı, müsabakayı tribünden takip ederken takımın başında teknik sorumlu olarak Zeki Murat Göle bulundu.





- Szymanski maç kadrosunda

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Sebastian Szymanski, Brann maçının kadrosuna alındı.





Süper Lig'in 12. haftasında Zecorner Kayserispor ile oynanan müsabakada kasığından sakatlanan Polonyalı oyuncu, son 4 karşılaşmada forma giyemedi.





Domenico Tedesco, daha önce Ferencvaros ve RAMS Başakşehir müsabakalarında da Szymanski'yi maç kadrosuna almış ancak süre vermemişti.





- Brann yönetiminden dostluk yemeği

Norveç temsilcisi Brann, karşılaşma öncesinde Fenerbahçe yönetimini yemekte ağırladı.





Kafileyle birlikte Norveç'e giden yöneticilerden Ertan Torunoğulları ve Gürhan Taşkaya'nın yanı sıra Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş'ın hazır bulunduğu yemeğe Brann Başkanı Aslak Sverdrup, ev sahipliği yaptı.



