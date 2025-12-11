Bugün futbolseverlerin merakla beklediği maçlar arasında Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvalarına dair heyecan verici karşılaşmalar bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Brann ile karşılaşacak.Ayrıca, Lyon - G.A. Eagles ve Freiburg - Salzburg gibi keyifli maçlar da futbolseverleri bekliyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise dikkat çeken mücadeleler var; Samsunspor, evinde AEK’yi ağırlayacak. Futbolseverler için önemli bir gün olan 11 Aralık Perşembe günü, tüm bu maçların saatleri ve yayın bilgileri merak ediliyor. İşte bugünün oynanacak Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları!

1 /9 Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. UEFA Avrupa Ligi maçları tüm hızıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Brann ile karşılaşacak. Lyon - G.A. Eagles, Freiburg - Salzburg Avrupa Ligi maçları kapsamında zorlu mücadeleye çıkacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de oldukça çekişmeli geçecek maçlar var. Temsilcimiz Samsunspor evinde AEK ile karşılaşacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 11 Aralık Perşembe bugün oynanacak Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları.

2 /9 Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 11 Aralık AFC Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi maçları 15:15 Pathum United - Tampines AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 20:45 Dinamo Zagreb - Real Betis UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 2 20:45 Ferencvaros - Glasgow Rangers UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok 20:45 Ludogorets - PAOK UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok 20:45 Midtjylland - Genk UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 3

3 /9 20:45 Nice - Braga UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok 20:45 Sturm Graz - Kizilyildiz UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok 20:45 Stuttgart - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok 20:45 Utrecht - Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 1

4 /9 20:45 Young Boys - Lille UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 20:45 Breidablik - Shamrock Rovers UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok 20:45 FC Drita - AZ Alkmaar UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok 20:45 Fiorentina - Dinamo Kiev UEFA Avrupa Konferans Ligi tabii Spor 4

5 /9 20:45 Hacken - AEK Larnaca UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok 20:45 Jagiellonia - Rayo Vallecano UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok 20:45 Noah - Legia Varşova UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok 20:45 Samsunspor - AEK UEFA Avrupa Konferans Ligi TRT 1 20:45 Shkendija - Slovan Bratislava UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

6 /9 20:45 Uni. Craiova - Sparta Prag UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok 23:00 Basel - Aston Villa UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 1 23:00 Brann - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi TRT 1 23:00 Celta Vigo - Bologna UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 3

7 /9 23:00 Celtic - Roma UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 23:00 Porto - Malmö UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok 23:00 FCSB - Feyenoord UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 2 23:00 Freiburg - Salzburg UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

8 /9 23:00 Lyon - G.A. Eagles UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok 23:00 Panathinaikos - Viktoria Plzen UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok 23:00 Aberdeen - Strasbourg UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok