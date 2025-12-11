Alt Soy K nedir?





Alt Soy K, influenza A virüsünün (H3N2) yeni bir alt varyantıdır. H3N2, klasik grip virüsleri arasında en yaygın olan gruplardan biridir, ancak Alt Soy K (subclade K) üzerinde yaklaşık yedi mutasyon taşıdığı için bağışıklık sistemimiz tarafından daha önce çok az tanınıyor veya hiç tanınmıyor. Bu da onun hızla yayılmasına ve vaka sayılarının ani artmasına yol açıyor. Yani Alt Soy K, grip virüsünün tamamen yeni bir hastalığı değil; mevcut H3N2’nin bir alt türü ama genetik olarak farklılık gösteriyor.



