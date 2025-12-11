Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 2025 yılı takvimi belli oldu. Sınavı hazırlanan öğrenci ile veliler, LGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 2026 LGS tarihi ve sınav saatiyle ilgili tüm detaylar.

1 /5 2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacak olan "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav"ın tarihi açıklandı. Peki LGS ne zaman? LGS sınavı saat kaçta, sınavda kaç soru sorulacak? İşte MEB 2026 LGS sınav tarihi.

2 /5 2026 LGS ne zaman? LGS kapsamındaki merkezi sınavın 2026 yılı takvimi belli oldu. Buna göre; Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

3 /5 LGS sınavı saat kaçta, sınavda kaç soru sorulacak? İKi oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak. Sözel alandan oluşan birinci oturumda 50 soru yer alacak ve sınav 75 dakika sürecek. Sayısal alandaki ikinci oturum ise 40 sorudan oluşacak ve 80 dakika sürecek.

4 /5 LGS sınavı giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? LGS sınavına katılacak adayların sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri 3 Haziran 2026 tarihinde e-Okul'dan ilan edilmesi bekleniyor.