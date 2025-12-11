Hangisi sözlük tanımına göre fihrist'in eş anlamlısıdır? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik sorunun yanıtı

Fihrist kelimesi, kökeni Farsçaya dayanan ve dilimize geçmiş bir terimdir. Anlamı ise "içindekiler" olarak tanımlanabilir. Genellikle kitaplarda veya belgelerde, içeriğin düzenli bir şekilde sıralandığı başlıklar ve bölümler için kullanılır. Bu kelime, günlük hayatta çok tercih edilmese de, özellikle yazılı içeriklerde yer alan içeriği tanımlamak için kullanılır.