Hangisi sözlük tanımına göre fihrist'in eş anlamlısıdır? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik sorunun yanıtı

SORU: Hangisi sözlük tanımına göre fihrist'in eş anlamlısıdır?
CEVAP: D: İçindekiler
Fihrist nedir?
Fihrist kelimesi, kökeni Farsçaya dayanan ve dilimize geçmiş bir terimdir. Anlamı ise "içindekiler" olarak tanımlanabilir. Genellikle kitaplarda veya belgelerde, içeriğin düzenli bir şekilde sıralandığı başlıklar ve bölümler için kullanılır. Bu kelime, günlük hayatta çok tercih edilmese de, özellikle yazılı içeriklerde yer alan içeriği tanımlamak için kullanılır.
Fihrist nasıl kullanılır?
Fihrist, "içindekiler" anlamına gelir ve dilimize Farsçadan geçmiş bir kelimedir. Kitaplar başta olmak üzere birçok farklı yazılı metinde, o metnin ana başlıklarını, alt başlıklarını ve diğer önemli kısımlarını açıklamak için kullanılır. Kitapların içindekiler kısmını ifade etmek için sıkça tercih edilen bir terimdir.