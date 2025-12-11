AFAD Deprem Dairesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.06 sıralarında 4.9 büyüklüğünde ve yerin 6.97 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı. Sarsıntı, başta İzmir ve İstanbul olmak üzere çevredeki birçok şehirde hissedildi.

Depremi hissedenler, sosyal medyada depreme ilişkin birçok paylaşım yaptı. Depremin ardından şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya X üzrinden yaptığı paylaşımda ekiplerin sahada taramalara başladığını söyledi. İşte Bakan Yerlikaya'nın o açıklaması: "Balıkesir Sındırgı’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."