İzmir, Manisa, Bursa, Kütahya Çanakkale’de hissedildi: Depremin merkez üssü neresi?

10:2411/12/2025, Perşembe
Az önceki deprem nerede oldu?
Az önceki deprem nerede oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 10.06'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olduğu duyuruldu. Paniğe neden olan deprem İzmir, Manisa, Bursa, Kütahya Çanakkale’de de hissedildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.

AFAD Deprem Dairesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.06 sıralarında 4.9 büyüklüğünde ve yerin 6.97 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı. Sarsıntı, başta İzmir ve İstanbul olmak üzere çevredeki birçok şehirde hissedildi.

Depremi hissedenler, sosyal medyada depreme ilişkin birçok paylaşım yaptı. Depremin ardından şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya X üzrinden yaptığı paylaşımda ekiplerin sahada taramalara başladığını söyledi. İşte Bakan Yerlikaya'nın o açıklaması: "Balıkesir Sındırgı’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi ağustos ayından bu yana sallanıyor. Sındırgı'da 10 Ağustos günü 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu tarihte başlayan artçılar günlerce sürerken, 27 Ekim günü ilçe bir kez daha 6,1 ile sarsılmıştı. İlçe Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilmişti.

