500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSUNDA SÜRE DARALIYOR: TOKİ başvurusu yapmayanlar için dikkat çeken detay!

Vatandaşlar başvurularını e-Devlet’ten veya Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla tamamlayabiliyor. Projede en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak olan konutlar için ödeme koşulları düşük taksit seçeneğiyle oluşturuldu.

1- Başvuru ne zamana kadar devam edecek?

10 Kasım’da başlayan başvurular, 19 Aralık Cuma akşamı tamamlanacak. e-Devlet sistemi üzerinden ise son başvurular 18 Aralık’ta alınacak.