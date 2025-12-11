500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSUNDA SÜRE DARALIYOR: TOKİ başvurusu yapmayanlar için dikkat çeken detay!

10 Kasım’da başlayan sosyal konut başvurularında takvim son haftasına girerken süreç hızlanmış durumda. “Yüzyılın sosyal konut hamlesi” kapsamında yürütülen projede başvuruların tamamlanmasının ardından, yıl bitmeden hak sahiplerini belirleyecek kura maratonu başlayacak. İki aya yayılan çekiliş takvimi, 81 ilde eş zamanlı olarak işletilecek. Başvuru sahipleri kura sürecini hem yerinde hem de canlı yayınlarla takip edebilecek.
Son başvuru döneminin bitmesine bir hafta kala TOKİ’nin dev sosyal konut projesine ilgi en üst seviyeye ulaştı. 10 Kasım’da açılan süreç, belirlenen tarihte tamamlandıktan sonra hak sahipliğini belirleyecek kapsamlı kura programına geçilecek. Yıl bitmeden başlayacak çekilişler, Türkiye genelinde planlanan takvime göre yaklaşık iki ay boyunca devam edecek. Kuralar hem alanlarda vatandaşların katılımına açık olacak hem de canlı yayımlanacak.
Türkiye genelinde hayata geçirilecek proje ile dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma imkanı sunulacak. Şehirlerin barınma talebi, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek sosyal konut projesi başvuruları 19 Aralık 2025 tarihlerine kadar devam edecek.
Vatandaşlar başvurularını e-Devlet’ten veya Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla tamamlayabiliyor. Projede en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak olan konutlar için ödeme koşulları düşük taksit seçeneğiyle oluşturuldu.
1- Başvuru ne zamana kadar devam edecek?
10 Kasım’da başlayan başvurular, 19 Aralık Cuma akşamı tamamlanacak. e-Devlet sistemi üzerinden ise son başvurular 18 Aralık’ta alınacak.
2- Başvuru süreci ardından kuralar ne zaman başlayacak?
Hak sahiplerini belirleyecek kuralar yıl bitmeden çekilmeye başlanacak. 29 Aralık’ta başlatılacak kura çekimi, 27 Şubat’a kadar 2 ay sürecek.
3- Kura çekilişlerini takip edebilir miyim?
Kura çekilişleri, illerin konut sayılarına ve başvuru yoğunluğuna göre il bazlı olarak gerçekleştirilecek. Her ilin kura çekiliş tarihi ve saati, TOKİ’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Noter huzurunda belirlenen adreslerde yapılacak kura çekilişleri takip edilebileceği gibi aynı zamanda canlı yayından da izlenebilecek.
5- Konutların yapımı ne zaman başlayacak?
Kuralarla birlikte yapımına başta deprem bölgesi olmak üzere başlanacak konutlarda ilk teslimatın Mart 2027’den itibaren yapılması öngörülüyor.
Başvuru bedeli iade edilecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, son başvuru sayılarını da açıklamıştı. Buna göre 5 milyon 440 bin başvuru alındı. Başvurular yetkili banka şubeleri ya da e-Devlet üzerinden olmak üzere iki şekilde yapılabiliyor. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım şubeleri, yetkili banka şubeleri olarak belirlendi. Vatandaşlar hangi bölgede, hangi proje için hangi bankanın hizmet verdiğini https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/files/Proje-Banka.pdf adresinden öğrenebiliyor. Başvuru bedeli olarak 5 bin lira ödeniyor. Kurada konut çıkmayanlara başvuru bedelleri iade edilecek. Hak sahiplerinin yüzde 5’ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5’ini engelliler, yüzde 20’sini emekliler, yüzde 10’unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20’sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40’lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.
‘Hiç evi olmayan başvuracak’
Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Başvuru sahiplerinin (eşi ve çocukları dahil), tapuda kayıtlı bağımsız konutu ve/veya (şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri hariç) TOKİ ile sözleşmesi bulunmaması gerekiyor.