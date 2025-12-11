ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği yılın son faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini 25 baz puan indirerek 3,50- 3,75'e aralığına çekti. Fed’in politika faizini aşağı çekmesi ve ileride sınırlı ilave indirim sinyali vermesi, uzun vadeli reel getiri beklentilerini baskılayarak altını destekledi. Peki, 11 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım ve çeyrek altın alış ve satış rakamları.
ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 25 baz puan indirmesinin ardından dün 4215-4250 dolar bandında seyreden spot altın fiyatı, güne 4215 dolar seviyesinden başladı. Karar sonrası 5800 TL'yi geçen altının gram fiyatı ise bu sabah 5766 TL seviyesinde. İşte bugün gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altın fiyatları.
11 Aralık Perşembe saat 09:10 itibariyle altın fiyatları şöyle:
Gram altın fiyatı ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 5.764,07 TL
Gram altın satış fiyatı 5.764,88 TL
Çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı 9.429,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 9.526,00 TL
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı 18.904,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 19.046,00 TL
Cumhuriyet altın fiyatı bugün ne kadar?
Cumhuriyet altın alış fiyatı 37.570,00 TL
Cumhuriyet altın satış fiyatı 37.947,00 TL
Altın ne olur, yükselir mi düşer mi?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıları uyardı. "Haftayı ikiye ayıracağız" diyen Memiş, alım için acele edilmemesi gerektiğini belirterek "Yılın son alım fırsatı" dediği o kritik seviyeyi açıkladı. Dolar karşısındaki varlıklarda geçici yükselişler görüldüğünü belirten Memiş, yatırımcıyı "tuzağa düşmemeleri" konusunda uyardı. Mevcut yükselişlere aldanılmaması gerektiğini vurgulayan uzman isim, "Şimdilik yükseliş var ama bekleyin. Euro, altın ve gümüşte yukarı yönlü hareketler görülse de alım için Çarşamba sonrasını beklerdim" ifadelerini kullandı.
Ons altının şu an 4.206 dolar seviyesinde sakin bir seyir izlediğini belirten Memiş, Fed faiz kararı sonrası ons tarafında sert bir yükseliş beklemediğini, aksine bir geri çekilme öngördüğünü dile getirdi. 4.260 dolar seviyesinin kritik bir direnç noktası olduğunu hatırlatan Memiş, ons altında yaşanabilecek geri çekilmelerin olabileceğini söyledi. Gram altının ekranlarda 5.815 TL seviyelerinde işlem gördüğünü belirten İslam Memiş, yeni alım yapmayı düşünenlerin sabırlı olması gerektiğini vurguladı.
Ons bacağındaki düşüş beklentisinin gram altını da etkileyeceğini belirten Memiş, kısa vadeli alım fırsatı için şu aralığa işaret etti: "Çarşamba sonrası 5.750 – 5.780 TL aralığı kısa vadeli alım fırsatı sunabilir. Gram altında 5.800 TL altındaki hareketler sürpriz olmaz. Bu seviyeler, yılın son alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. 2026 yılına sayılı günler kala (24 gün) İslam Memiş, uzun vadeli projeksiyonlarını da paylaştı. "Altınım varsa asla bozmam" diyerek elindeki varlığı koruma tavsiyesinde bulunan Memiş, 2026 yılının manipülasyonlarla dolu ve çok hareketli geçeceğini belirtti.
Memiş'in 2026 yılı ve sonrası için öngörüleri ise şöyle şekillendi: Gram Altın Hedefi: 8.000 TL (Agresif senaryoda 5 haneli rakamlar görülebilir).
Ons Altın Hedefi: 4.800 – 4.880 Dolar.
22 Ayar Gram Altın: Yaklaşık 7.500 TL.
Uzman isim, "Orta ve uzun vadede yükseliş beklentim devam ediyor. Acelem yok derseniz beklerdim ve risk almazdım. Artık kısa vadeli al-sat piyasası neredeyse bitti" diyerek yatırımcıyı uyardı.