Ons bacağındaki düşüş beklentisinin gram altını da etkileyeceğini belirten Memiş, kısa vadeli alım fırsatı için şu aralığa işaret etti: "Çarşamba sonrası 5.750 – 5.780 TL aralığı kısa vadeli alım fırsatı sunabilir. Gram altında 5.800 TL altındaki hareketler sürpriz olmaz. Bu seviyeler, yılın son alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. 2026 yılına sayılı günler kala (24 gün) İslam Memiş, uzun vadeli projeksiyonlarını da paylaştı. "Altınım varsa asla bozmam" diyerek elindeki varlığı koruma tavsiyesinde bulunan Memiş, 2026 yılının manipülasyonlarla dolu ve çok hareketli geçeceğini belirtti.

Memiş'in 2026 yılı ve sonrası için öngörüleri ise şöyle şekillendi: Gram Altın Hedefi: 8.000 TL (Agresif senaryoda 5 haneli rakamlar görülebilir).

Ons Altın Hedefi: 4.800 – 4.880 Dolar.

22 Ayar Gram Altın: Yaklaşık 7.500 TL.

Uzman isim, "Orta ve uzun vadede yükseliş beklentim devam ediyor. Acelem yok derseniz beklerdim ve risk almazdım. Artık kısa vadeli al-sat piyasası neredeyse bitti" diyerek yatırımcıyı uyardı.



