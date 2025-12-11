Yeni Şafak
Bakan Güler: Sürecin sağlıklı işlemesi için PKK iltisaklı tüm gruplar fesih kararına uymalı

Bakan Güler: Sürecin sağlıklı işlemesi için PKK iltisaklı tüm gruplar fesih kararına uymalı

19:08 11/12/2025, Perşembe
G: 11/12/2025, Perşembe
Bakan Güler, terör örgütü PKK ve iltisaklarına 'silah bırakma' çağrısını yineledi.
Bakan Güler, terör örgütü PKK ve iltisaklarına 'silah bırakma' çağrısını yineledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Terörsüz Türkiye sürecinin sağlıklı şekilde işlemesi için PKK ve iltisaklı tüm grupların fesih kararına uyması gerektiğini söyledi. "Suriye başta bulundukları tüm bölgelerde terör faaliyetlerine son vermeliler" diyen Bakan Güler, "Bölgedeki huzuru tehlikeye atacak hiçbir terör yapılanmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
