Bakan Güler: Sürecin sağlıklı işlemesi için PKK iltisaklı tüm gruplar fesih kararına uymalı

Bakan Güler, terör örgütü PKK ve iltisaklarına 'silah bırakma' çağrısını yineledi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Terörsüz Türkiye sürecinin sağlıklı şekilde işlemesi için PKK ve iltisaklı tüm grupların fesih kararına uyması gerektiğini söyledi. "Suriye başta bulundukları tüm bölgelerde terör faaliyetlerine son vermeliler" diyen Bakan Güler, "Bölgedeki huzuru tehlikeye atacak hiçbir terör yapılanmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.
Ayrıntılar geliyor...
#Yaşar Güler
#Milli Savunma Bakanı
#PKK
#Suriye