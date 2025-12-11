Katiller Eurovision'da istenmiyor: Yarışma birincisi 'İsrail' tepkisiyle ödülünü iade etti

İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda, kararı protesto ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı. Benzer bir tepki yarışmanın 2024 kazananı İsviçre temsilcisi Nemo'dan geldi. Şarkıcı, soykırımcıların yarışmaya katılmasına izin verilmesine tepki olarak aldığı ödülü iade etti.
İsveç'in Malmö kentinde 2024'te düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İsviçre'nin temsilcisi Nemo, mayısta yaptığı açıklamada, İsrail'in bu yılki organizasyona katılmasına karşı olduğunu ve dışlanması çağrısını desteklediğini söylemişti.
Avrupa Yayın Birliği (EBU), 4 Aralık'ta Cenevre'de 95. EBU Genel Kurul Toplantısı'nı düzenlemişti.
EBU Genel Kurulu'nda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda devlet televizyonları, kararı protesto ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.
Yarışma birincisi ödülünü iade etti
Nemo, karara tepki olarak aldığı ödülü geri göndereceğini açıkladı. Nemo, kararını, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından paylaştığı videoyla duyurdu.
Yarışmadan aldığı deneyimden minnettar olduğunu belirten Nemo, artık bu ödülün rafında durmaması gerektiğini düşündüğünü dile getirdi.
"İsrail'in yarışmaya devam etmesi çelişki demek"
"Sözünüzün eri olun"
EBU'nun, şarkı yarışmasının politik olmadığını ısrarla savunmasına rağmen, yarışmanın ciddi suçlarla itham edilen bir devletin imajını yumuşatmak uğruna defalarca kullanıldığını vurgulayan Nemo, şunları kaydetti: