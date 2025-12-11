Yeni Şafak
Katiller Eurovision'da istenmiyor: Yarışma birincisi 'İsrail' tepkisiyle ödülünü iade etti

20:5011/12/2025, Perşembe
AA
Eurovision 2024 birincisi İsviçre temsilcisi Nemo.
İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda, kararı protesto ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı. Benzer bir tepki yarışmanın 2024 kazananı İsviçre temsilcisi Nemo'dan geldi. Şarkıcı, soykırımcıların yarışmaya katılmasına izin verilmesine tepki olarak aldığı ödülü iade etti.

İsveç'in Malmö kentinde 2024'te düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İsviçre'nin temsilcisi Nemo, mayısta yaptığı açıklamada, İsrail'in bu yılki organizasyona katılmasına karşı olduğunu ve dışlanması çağrısını desteklediğini söylemişti.

Avrupa Yayın Birliği (EBU), 4 Aralık'ta Cenevre'de 95. EBU Genel Kurul Toplantısı'nı düzenlemişti.

EBU Genel Kurulu'nda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda devlet televizyonları, kararı protesto ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.

Yarışma birincisi ödülünü iade etti

Nemo, karara tepki olarak aldığı ödülü geri göndereceğini açıkladı. Nemo, kararını, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından paylaştığı videoyla duyurdu.

Yarışmadan aldığı deneyimden minnettar olduğunu belirten Nemo, artık bu ödülün rafında durmaması gerektiğini düşündüğünü dile getirdi.

"İsrail'in yarışmaya devam etmesi çelişki demek"

Nemo
, "Eurovision, birlik, kapsayıcılık ve tüm insanlar adına haysiyet için var olduğunu söylüyor ve bu değerler, bu yarışmayı benim için çok anlamlı kılıyor ancak
BM'nin bağımsız uluslararası soruşturma komisyonunun soykırım olduğu sonucuna vardığı bir dönemde, İsrail'in yarışmaya devam etmesi, bu idealler ile EBU'nun (Avrupa Yayın Birliği) aldığı kararlar arasında açık çelişki olduğunu gösteriyor.
" ifadelerini kullandı.

"Sözünüzün eri olun"

EBU'nun, şarkı yarışmasının politik olmadığını ısrarla savunmasına rağmen, yarışmanın ciddi suçlarla itham edilen bir devletin imajını yumuşatmak uğruna defalarca kullanıldığını vurgulayan Nemo, şunları kaydetti:

"Bütün ülkeler çekildiğinde, bir şeylerin yanlış olduğu belli olmalı. Bu yüzden ödülü, net bir mesajla Cenevre'deki EBU genel merkezine göndermeye karar verdim. Sözünüzün eri olun. Sahnede kutladığımız değerler, sahne dışında var olmuyorsa, en güzel şarkılar bile anlamsız hale gelir. Söz ve eylemlerin birbiriyle uyumlu olduğu anı bekliyorum, o zamana kadar bu ödül sizin."



