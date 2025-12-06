Avrupa Parlamentosunun (AP) İspanyol milletvekillerinden Estrella Galan, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının yasaklanması gerektiğini belirterek aksi durumun "uluslararası toplumun suç ortaklığının acı bir hatırlatıcısı" olacağını vurguladı.Galan, "İsrail, Filistin halkına karşı soykırımdan sorumludur. Her müzik veya spor müsabakasına katılımı, uluslararası toplumun suç ortaklığının acı bir hatırlatıcısıdır" ifadelerini kullandı.
Galan, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"İsrail katılırsa İspanya yarışmaya katılmayacak"
Galan, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından yarışmadan dışlandığını anımsatıp, aynı kararın İsrail için alınmamasına tepki göstererek bu durumu "son derece ikiyüzlü" olarak nitelendirdi.
Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulu'nda, İsrail'in, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının oylanmayıp yarışmasına izin verilmesinin ardından, aralarında İspanya'nın da bulunduğu birçok ülke, yarışmada yer almayacağını duyurmuştu.