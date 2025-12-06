Yeni Şafak
AP Milletvekili Galan'dan Eurovision resti: "İsrail'in katılması kesinlikle yasaklanmalı"

12:056/12/2025, Cumartesi
Avrupa Parlamentosunun (AP) İspanyol milletvekillerinden Estrella Galan, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının yasaklanması gerektiğini belirterek aksi durumun "uluslararası toplumun suç ortaklığının acı bir hatırlatıcısı" olacağını vurguladı.Galan, "İsrail, Filistin halkına karşı soykırımdan sorumludur. Her müzik veya spor müsabakasına katılımı, uluslararası toplumun suç ortaklığının acı bir hatırlatıcısıdır" ifadelerini kullandı.

Galan, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"İsrail'in Eurovision'a katılması kesinlikle yasaklanmalı." diyen Galan, "İsrail, Filistin halkına karşı soykırımdan sorumludur. Her müzik veya spor müsabakasına katılımı, uluslararası toplumun suç ortaklığının acı bir hatırlatıcısıdır."
dedi.

"İsrail katılırsa İspanya yarışmaya katılmayacak"

Galan, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından yarışmadan dışlandığını anımsatıp, aynı kararın İsrail için alınmamasına tepki göstererek bu durumu "son derece ikiyüzlü" olarak nitelendirdi.

Ülkesi İspanya'nın İsrail'in katılması halinde yarışmaya katılmayacağını açıklamasından gurur duyduğunu dile getiren Galan,
"Bu, barış ve insan haklarına güçlü bir bağlılığın göstergesidir."
değerlendirmesini yaptı.

Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulu'nda, İsrail'in, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının oylanmayıp yarışmasına izin verilmesinin ardından, aralarında İspanya'nın da bulunduğu birçok ülke, yarışmada yer almayacağını duyurmuştu.




