Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
14:136/12/2025, Cumartesi
G: 6/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da partisinin “Siyaset ve Liderlik Okulu 22. Dönem Sertifika Töreni”nde konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu Sertifika Töreni'nde konuşuyor.



Bahçeli'nin açıklamaları;

Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 22. dönemine katılan kardeşlerimi huzurlarınızda yürekten kutluyor, başarılar diliyorum. Siyaset ve Liderlik Okulumuz, 780'e ulaşan öğrencilerimize kapılarını açmıştır.


İnsanın dini aklıdır, aklı olmayanın dini de yoktur. Aklın olmadığı yerde ahlak ve hürriyetin adaletinden bahsedilemez.


Ayrıntılar geliyor...


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.



#Devlet Bahçeli
#MHP
#Siyaset
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ KONUT ÜCRETİ ÖDEME PLANI | TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme planı nasıl? TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 daireler için ödeme takvimi!