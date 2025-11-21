TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları büyük bir yoğunlukla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi"ne ilk gün 936 bin 156 kişinin başvurduğunu açıkladı. Müjdelenen bu yeni proje ile ilk kez TOKİ aracılığıyla kiralık konut uygulaması da hayata geçiriliyor. Peki, TOKİ sosyal konut projesi başvurusu ne zaman? TOKİ 500 bin konut şartları neler? İşte, TOKİ 1+1 2+1 daire E-Devlet başvuru detayları
TOKİ sosyal konut başvurusu ile 500 bin konut kura ile sahibini bulacak. Geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan TOKİ sosyal konut projesi, şehit ve gazilere, emeklilere, gençlere ve üç çocuk sahibi ailelere özel kontenjan içerecek.
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU BAŞLADI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi yeni bir açıklamada bulundu. Kurum TOKİ başvuruları için;
"Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri sokakta görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız." dedi.
TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILACAK?
Vatandaşlar başvurularını Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubeleri üzerinden ya da e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Yetkili bankalarda T.C. kimlik ayrımı gözetmeksizin TOKİ sayfasında duyurulan şubelerden başvurular alınacak.
Başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için her adayın 5.000 TL başvuru bedelini yatırması gerekiyor. e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda sistem tarafından adınıza özel bir hesap açılıyor ve IBAN bilgisi SMS ile gönderiliyor.
Bu hesaba EFT, havale veya ATM yoluyla ödeme yapılabiliyor. Açılan hesaba son başvuru tarihine kadar 5.000 TL yatırılması gerekiyor. Süresince ödeme yapılmadığı takdirde başvuru otomatik olarak iptal ediliyor.
5.000 TL ÖDEME ADIMLARI
🔹 E-Devlet üzerinden başvuru tamamlandığında, sistem otomatik olarak adınıza özel bir IBAN numarası oluşturur.
🔹 Başvuru formundaki tüm bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde doldurun.
🔹 Sistem tarafından verilen IBAN'a EFT, havale veya ATM üzerinden 5.000 TL başvuru ücretini yatırın.
Banka şubeleri üzerinden yapılan başvurularda ödeme, ilgili bankanın şube işlem prosedürlerine göre alınır.
TOKİ BAŞVURU PARASI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?
TOKİ başvuru parası, kurada adı çıkmayan vatandaşlara iade ediliyor. TOKİ'nin sosyal konut projelerinde başvuru ücreti, bir ön kayıt bedeli olarak alınır ve hak sahipliği belirlendikten sonra iade süreci başlar.
Kura çekilişi sonucunda ismi çıkmayan, konut sahibi olmaya hak kazanamayan vatandaşlar iade alma hakkına sahip oluyor. Gelir sınırını aşma, ikamet şartını taşımama, kendisinin veya eşinin üzerine kayıtlı konut bulunması gibi nedenlerle başvurusu geçersiz sayılanlar da başvuru ücretini iade alabilir.
Projenin kura çekimi tamamlandıktan sonra iade kısmı da başlayacak. Kura çekiminin ardından TOKİ ve anlaşmalı bankalar iade listelerini kesinleştirir. Genellikle kura çekiminin tamamlanmasını takip eden 5 iş günü ila 1 hafta içerisinde iade işlemleri başlatılır.