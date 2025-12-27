İSTANBUL 27-28 ARALIK HAVA DURUMU: İstanbul'a kar yağacak mı, kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul için kritik hava durumu uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası, megakentte sıcaklıkları hızla düşürecek. Yüksek kesimler başta olmak üzere kent genelinde kar yağışı ihtimali güçlenirken, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
İstanbul’da kar yağacak mı? Milyonların merakla yanıt aradığı soruya Meteoroloji’den yeni açıklama geldi. Soğuk hava dalgasının etkisini artırmasıyla birlikte İstanbul’da kar yağışı beklentisi gündeme gelirken, yağışın ne zaman başlayacağı ve hangi ilçelerde etkili olacağı araştırılıyor.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
“Bütün yurtta sıcaklıklar 4-7 derece arasında düşüyor. İstanbul’da da 6-7 derecelere düşecek. Cumartesi ve pazar İstanbul’da kar yok ara sıra yağmur yağacak ama pazarı pazartesiye bağlayan gece, pazartesi sabaha karşı kuzey ve Anadolu yakasında karla karışık yağmur yapabilir. Aydos, Çamlıca tepesi, Arnavutköy, Başakşehir gibi yerlere karla karışık yağmur veya kar da yağabilir. Pazartesi gün içinde kar yok. Pazartesi lodos geliyor İstanbul’a, sıcaklık 12-13 dereceye çıkıyor ama bu bir günlük bir durum, sonra yine soğuk hava etkili olacak. 31 Aralık Çarşamba günü Boğaz’da ve Anadolu Yakası’nda karla karışık yağmur, kar yağışı görünüyor. Yüzde 60’lık bir olasılıkla yağabilir ama kesin değil.”
AKOM’dan uyarı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin kuzey ve iç bölgeleri İzlanda üzerinden peş peşe gelen soğuk hava dalgalarının etkisi altına giriyor.
Soğuk havanın gelecek 6-8 gün etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise 5 derece civarına, bölgesel olarak ise 0 dereceye ineceği öngörülüyor.