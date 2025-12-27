Memura en az 61.025 TL, emekliye 28.028 TL maaş! Ocak zammında yüzde 7.4 enflasyon farkı ile...

Memur ve emekli maaş zammı için kritik süreçte sona yaklaşılıyor. Temmuz–Kasım döneminde oluşan yüzde 11,2’lik enflasyon sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı netleşirken, memur ve memur emeklileri için yüzde 17,55’lik artış hesaplandı. Gözler şimdi Aralık enflasyonuna çevrilirken, Ocak 2026 maaş zammının ne kadar olacağı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor.

1 /7 Ocak 2026 memur ve emekli maaş zammı için geri sayım başladı. TÜİK’in Temmuz-Kasım enflasyon verilerine göre 5 aylık fark yüzde 11,2 olurken, toplu sözleşme farkıyla birlikte memurlar için zam oranı yüzde 17,55 seviyesine ulaştı. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte nihai zam oranı kesinleşecek.

2 /7 YÜZDE 7,4 ENFLASYON FARKI HESABI ÖNE ÇIKTI Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB), İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırladığı FKB Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi kamuoyuna yansıdı. Ankette yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 31,57 olarak hesaplandı.

3 /7 Bu tahminin gerçekleşmesi halinde, 2025’in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12,77 olacak. Bu oran, memur ve memur emeklilerinin Ocak ayında alacağı maaş zammına yüzde 7,4 enflasyon farkı olarak yansıyacak. Toplu sözleşmeden gelen yüzde 11’lik Ocak zammı ile birlikte memur ve memur emeklilerinin toplam artışı yüzde 19,21 seviyesine ulaşacak.

4 /7 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 61 BİN TL’Yİ AŞIYOR Anket senaryosuna göre, bin liralık ilave ödeme de dikkate alındığında maaşlar şu seviyelere çıkacak: Memur (en düşük) Eski: 50.503 TL Yeni: 61.205 TL Memur emeklisi (en düşük) Eski: 22.672 TL Yeni: 28.028 TL

5 /7 İKİNCİ SENARYO: YÜZDE 31 ENFLASYON Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in işaret ettiği gibi yıl sonu enflasyonu yüzde 31 seviyesinde gerçekleşirse, 2025’in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12,28 olacak. Bu durumda: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı: yüzde 12,28 Memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı: yüzde 6,93 Toplam memur zammı: yüzde 18,7

6 /7 SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE TABAN AYLIK HESABI Zam oranları kesinleştikten sonra taban aylık ve refah payı başlıkları da yeniden gündeme gelecek. Mevcut hesaplamalar, Ocak ayında memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında yaklaşık 6,5 puanlık fark oluşacağını gösteriyor. Taban aylık için olası senaryolar şöyle: SSK ve Bağ-Kur taban aylık (mevcut) 16.881 TL Yüzde 12,77 artış olursa 19.037 TL Yüzde 12,28 artış olursa 18.954 TL