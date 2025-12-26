Dolar kaç TL, euro ne kadar? 26 Aralık 2025 Cuma güncel döviz fiyatları

Dolar haftanın beşinci işlem gününde (saat 09:30 itibari ile) 42.9229 liradan, euro ise 50.6069 liradan işlem görüyor. Serbest döviz piyasalarındaki anlık dolar/euro işlemleri ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar burada; dolar kaç TL oldu, euro kaç liradan satılıyor, dolar/euro bugün ne kadar? gibi soruların cevapları haberimizde...
Dolar ve euro alış - satış fiyatında son durum 26 Aralık 2025 Cuma günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Birçok kişi konuya ilişkin internette araştırma yapıyor. Peki, dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 26 Aralık 2025 Cuma günü dolar ve euro döviz kurunda son durum...
Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu?
Serbest piyasada dolar bugün (26 Aralık 2025) saat 09:30 itibariyle 42.8250 TL’den alınıp 42.9235 TL’ye satılıyor. Dolar düne göre güne yüzde 0.10 yükselişle başladı. Euro 50.5126 TL’den alınıp 50.6443 TL’den satılıyor. Euro değişimi ise düne göre güne yüzde 0.12. Sterlin 57.9990 TL’den işlem görüyor.
Öte yandan dün dolar en yüksek 42.9095 TL'yi en düşük 42.7746 TL'yi görerek günü 42.8788 TL'den tamamladı. Euro ise dün en yüksek 50.6661 TL’den, en düşük 50.3732 TL’den işlem görürken günü 50.5441 TL olarak kapattı.
Doların aylık-yıllık performansı
Aralık ayının ilk gününe göre dolar 0,51 TL artarak yüzde 1,19 değer kazandı.
Yılbaşı başlangıç değerine (35.3663 TL) göre dolar 7,56 lira artarak yüzde 21,37 oranında değer kazandı.
Son bir yıla göre ise dolar; 35.1712 liradan 42.9229 liraya yükselerek değer yüzde 22,04 değer kazancı yaşadı.
Küresel piyasalarda, Noel tatili sebebiyle dünya çapında birçok endekste işlem yapılmazken, açık olan az sayıdaki borsada ve vadeli işlemlerde yön arayışı öne çıkıyor.
ABD Merkez Bankasının faiz indirimlerine ilişkin iyimserliğin devam etmesi de dolara talebin azalmasına neden oluyor.
Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise Noel tatili nedeniyle Avrupa'da piyasaların kapalı olacağını belirtti.