Dolar kaç TL, euro ne kadar? 26 Aralık 2025 Cuma güncel döviz fiyatları

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu?





Serbest piyasada dolar bugün (26 Aralık 2025) saat 09:30 itibariyle 42.8250 TL’den alınıp 42.9235 TL’ye satılıyor. Dolar düne göre güne yüzde 0.10 yükselişle başladı. Euro 50.5126 TL’den alınıp 50.6443 TL’den satılıyor. Euro değişimi ise düne göre güne yüzde 0.12. Sterlin 57.9990 TL’den işlem görüyor.





Öte yandan dün dolar en yüksek 42.9095 TL'yi en düşük 42.7746 TL'yi görerek günü 42.8788 TL'den tamamladı. Euro ise dün en yüksek 50.6661 TL’den, en düşük 50.3732 TL’den işlem görürken günü 50.5441 TL olarak kapattı.