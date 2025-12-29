Erden Timur hakkında tutuklama talebi

Gözaltına alınan Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur.
Futbolda bahis-şike soruşturmasında Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur'un da aralarında yer aldığı 22 sanık için tutuklama, 3 sanık için de adli kontrol talep edildi. Timur'un dosyasının 'terörün finansmanı bürosuna' yönlendirildiği ifade edildi.
Ayrıntılar geliyor...
