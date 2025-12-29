Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erden Timur hakkında tutuklama talebi

Erden Timur hakkında tutuklama talebi

19:1429/12/2025, الإثنين
G: 29/12/2025, الإثنين
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gözaltına alınan Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur.
Gözaltına alınan Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur.

Futbolda bahis-şike soruşturmasında Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur'un da aralarında yer aldığı 22 sanık için tutuklama, 3 sanık için de adli kontrol talep edildi. Timur'un dosyasının 'terörün finansmanı bürosuna' yönlendirildiği ifade edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Erden Timur
#Galatasaray
#Bahis
#Şike
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kastamonu’da 30 Aralık Salı okullar tatil mi? Valilik duyurusu var mı?