500 BİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ: TOKİ 500 bin konut kura takvimi açıklandı mı, kura sonuç isim listeleri ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA ÇEKİMİ İLK HANGİ İLDE YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından yapılacak 500 bin sosyal konut projesinde ilk kuranın, 29 Aralık’ta Adıyaman’da çekileceğini söyledi.

Kurum açıklamasında; "Yüzyılın en büyük konut projesini başlattık. 500 bin sosyal konut projemizi Türkiye'ye sunmuş olduk. 8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldı. Geçerli başvuruda 5 milyon 242 bin 766. En çok başvuru gelen iller de İstanbul, Ankara ve İzmir. 29 Aralık'ta ilk kuramızı Adıyaman'da çekeceğiz. İlk teslimatımızı 2026'da teslim edeceğiz konutlar var." ifadelerini kullandı