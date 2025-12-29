500 BİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ: TOKİ 500 bin konut kura takvimi açıklandı mı, kura sonuç isim listeleri ne zaman açıklanacak?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura takvimine çevrildi. 81 ilde milyonlarca başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi ve sonuç tarihine ilişkin detaylar netleşmeye başladı.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak gösterilen TOKİ 500 bin konut projesinde kritik aşamaya geçildi. Başvuruların sona ermesiyle birlikte, hak sahibi olacak isimlerin belirleneceği kura çekimine dair araştırmalar hız kazandı.
TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?
29 Aralık’ta başlatılacak kura çekimi, 27 Şubat’a kadar 2 ay sürecek. Hak sahiplerinin yüzde 5’ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5’ini engelliler, yüzde 20’sini emekliler, yüzde 10’unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20’sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40’lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.
TOKİ KURA ÇEKİMİ İLK HANGİ İLDE YAPILACAK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından yapılacak 500 bin sosyal konut projesinde ilk kuranın, 29 Aralık’ta Adıyaman’da çekileceğini söyledi.
Kurum açıklamasında; "Yüzyılın en büyük konut projesini başlattık. 500 bin sosyal konut projemizi Türkiye'ye sunmuş olduk. 8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldı. Geçerli başvuruda 5 milyon 242 bin 766. En çok başvuru gelen iller de İstanbul, Ankara ve İzmir. 29 Aralık'ta ilk kuramızı Adıyaman'da çekeceğiz. İlk teslimatımızı 2026'da teslim edeceğiz konutlar var." ifadelerini kullandı
TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLENEBİLECEK Mİ?
Kura çekilişleri, illerin konut sayılarına ve başvuru yoğunluğuna göre il bazlı olarak gerçekleştirilecek. Her ilin kura çekiliş tarihi ve saati, TOKİ’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Noter huzurunda belirlenen adreslerde yapılacak kura çekilişleri takip edilebileceği gibi aynı zamanda canlı yayından da izlenebilecek.
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kura esnasında da takip edenler hak sahibi olup olmadıklarını görebilecek. Yanı sıra hak sahibi olmaya hak kazanan asil ve yedek listeler 2 Mart itibarıyla ilan edilmiş olacak.
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
İLK TESLİMAT MART 2027'DE YAPILACAK
Kuralarla birlikte yapımına başta deprem bölgesi olmak üzere başlanacak konutlarda ilk teslimatın Mart 2027’den itibaren yapılması öngörülüyor.