Kira artış oranı 2026 Ocak: Kira artış oranı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak?

20:2126/12/2025, Cuma
2026 Ocak ayı kira artış oranı, Aralık ayı enflasyon verilerinin ilan edilmesiyle netleşecek. Türkiye genelinde kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren oran, yasal çerçevede 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanacak. Gözler, yılın son enflasyon verisini açıklayacak olan TÜİK’in 5 Ocak 2026 tarihli duyurusuna çevrildi.

2026 Ocak kira artış oranı, yılın ilk ayına girilirken en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Türkiye’de konut kiralarına yapılabilecek zam oranı, Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kesinlik kazanacak. Kiracı ve ev sahipleri, yeni yılın kira hesaplamaları için resmi takvimi yakından takip ediyor.

Ocak 2026 kira artış oranı ne zaman netleşecek?

Ocak ayında uygulanabilecek kira zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak Aralık 2025 enflasyon verileri sonrasında belirlenecek. TÜİK’in yayımladığı veri takvimine göre, Aralık ayına ait enflasyon oranı 5 Ocak 2026 Pazartesi günü kamuoyuna açıklanacak. Aynı gün içerisinde Ocak ayı kira artış oranı da hesaplanabilir hale gelecek.

Kira zammı hangi veriye göre hesaplanıyor?

Mevzuata göre konut kiralarında artış oranı, son 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak belirleniyor. Ev sahipleri, açıklanan bu oranı aşmayacak şekilde kira zammı uygulayabiliyor. Böylece kira artışları, resmi enflasyon göstergelerine bağlı olarak sınırlandırılıyor.

Geçen ay kira zam oranı kaçtı?

2025 yılının Aralık ayında geçerli olan kira artış tavanı yüzde 35,91 olarak ilan edilmişti. Bu oran doğrultusunda yapılan kira hesaplamaları, Ocak 2026 için de karşılaştırma açısından referans niteliği taşıyor.

Örnek kira artışı hesaplaması

Aralık ayında açıklanan oran baz alındığında, 15.000 TL olan bir konut kirasında yüzde 35,91’lik artış uygulanmış ve yeni kira bedeli 20.386,5 TL seviyesine çıkmıştı.


Ocak 2026 için geçerli olacak oran ise Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yeniden hesaplanacak.

