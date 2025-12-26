Kira artış oranı 2026 Ocak: Kira artış oranı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak?

Geçen ay kira zam oranı kaçtı?

2025 yılının Aralık ayında geçerli olan kira artış tavanı yüzde 35,91 olarak ilan edilmişti. Bu oran doğrultusunda yapılan kira hesaplamaları, Ocak 2026 için de karşılaştırma açısından referans niteliği taşıyor.