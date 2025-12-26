Kamu personel alımı iş ilanları: Hangi bakanlık ve kamu kurumu alım yapıyor?

Kamu personel alımı ve kamu alımı süreçlerine ilişkin yeni gelişmeler yakından takip edilirken, hangi bakanlık personel alacak, üniversite sözleşmeli personel alımı ve kamu iş ilanları başlıklarında beklenen güncel personel alımı duyurusu geldi. Bakanlıklar, üniversiteler ve bağlı kamu kurumları tarafından yayımlanan ilanlarda sözleşmeli personel, memur ve işçi kadroları için başvuru şartları, kontenjan sayıları ve takvim detayları netleşmeye başladı. Kamu alımı kapsamında yayımlanan bu güncel ilanlar, kamuda çalışmak isteyen adaylar için önemli fırsatlar sunarken, personel alımı yapacak kurumlar da resmi duyurularını peş peşe paylaşmaya devam ediyor. İşte kamu kurumu personel alımı iş ilanları.
Kamu personel alımı ve kamu alımı süreçleri hız kesmeden devam ediyor; hangi bakanlık personel alacak sorusu adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Güncel duyurulara göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel alımı yapacak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel istihdam edecek, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı toplam 660 uzman/müfettiş yardımcısı alacak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 40 uzman/müfettiş yardımcısı istihdam edecek. İşte kamu personel alımı iş ilanları.