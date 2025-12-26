2026 yılı için geçerli olacak asgari ücret resmen yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Zam oranının kesinleşmesiyle birlikte milyonlarca çalışan, zamlı maaşın Ocak mı yoksa Şubat ayında mı ödeneceğini sorguluyor. Ödeme tarihi, maaşın peşin ya da geriden alınmasına göre değişiyor.
Türkiye’de 2026 asgari ücret düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan yeni rakamlar, hem çalışanların hem de işverenlerin maaş takvimine ilişkin sorularını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle “zamlı asgari ücret ne zaman yatacak” sorusu, yılın ilk günlerinde en çok aranan başlıklardan biri oldu.
Asgari ücrete yapılan artış oranı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmaları sonucunda 2026 yılında uygulanacak net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Bir önceki yıla kıyasla artış oranı yüzde 27 oldu. Açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Ayrıca işverenlere sağlanan asgari ücret desteğinin 2026 boyunca aylık 1.270 lira olarak devam edeceği duyuruldu.
Yürürlük tarihi Resmi Gazete ile kesinleşti
Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre günlük brüt asgari ücret 1 Ocak–31 Aralık 2026 dönemi için 1.101 lira olarak belirlendi. Düzenleme, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan tüm işçileri kapsıyor ve yeni ücret 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmiş durumda.
Zamlı asgari ücret hangi ayda ödenecek?
Zamlı asgari ücretin hesaba yatacağı tarih, maaş ödeme sistemine göre değişiyor. Maaşını çalışılan ayın sonunda alanlar, Ocak ayına ait zamlı ücreti Şubat ayının ilk günlerinde alacak. Maaşını peşin alan, yani ay başında ödeme yapılan çalışanlar ise Ocak ayı itibarıyla zamlı asgari ücreti doğrudan hesaplarında görecek.
Zam farkı ödeme takvimi
Maaşını ay başında alan ve Ocak ayında eski ücret üzerinden ödeme yapılan çalışanlar için zam farkı doğabiliyor. Bu durumda oluşan fark, Şubat ayı maaşıyla birlikte ödenecek. Böylece 2026 asgari ücret artışı, ödeme takvimine bağlı olarak tüm çalışanlara eksiksiz şekilde yansıtılmış olacak.