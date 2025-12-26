Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
2026 asgari ücret ödeme takvimi netleşti: Zamlı maaş ne zaman yatacak?

2026 asgari ücret ödeme takvimi netleşti: Zamlı maaş ne zaman yatacak?

20:1526/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

2026 yılı için geçerli olacak asgari ücret resmen yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Zam oranının kesinleşmesiyle birlikte milyonlarca çalışan, zamlı maaşın Ocak mı yoksa Şubat ayında mı ödeneceğini sorguluyor. Ödeme tarihi, maaşın peşin ya da geriden alınmasına göre değişiyor.

Türkiye’de 2026 asgari ücret düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan yeni rakamlar, hem çalışanların hem de işverenlerin maaş takvimine ilişkin sorularını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle “zamlı asgari ücret ne zaman yatacak” sorusu, yılın ilk günlerinde en çok aranan başlıklardan biri oldu.

Asgari ücrete yapılan artış oranı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmaları sonucunda 2026 yılında uygulanacak net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Bir önceki yıla kıyasla artış oranı yüzde 27 oldu. Açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Ayrıca işverenlere sağlanan asgari ücret desteğinin 2026 boyunca aylık 1.270 lira olarak devam edeceği duyuruldu.

Yürürlük tarihi Resmi Gazete ile kesinleşti

Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre günlük brüt asgari ücret 1 Ocak–31 Aralık 2026 dönemi için 1.101 lira olarak belirlendi. Düzenleme, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan tüm işçileri kapsıyor ve yeni ücret 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmiş durumda.

Zamlı asgari ücret hangi ayda ödenecek?

Zamlı asgari ücretin hesaba yatacağı tarih, maaş ödeme sistemine göre değişiyor. Maaşını çalışılan ayın sonunda alanlar, Ocak ayına ait zamlı ücreti Şubat ayının ilk günlerinde alacak. Maaşını peşin alan, yani ay başında ödeme yapılan çalışanlar ise Ocak ayı itibarıyla zamlı asgari ücreti doğrudan hesaplarında görecek.

Zam farkı ödeme takvimi

Maaşını ay başında alan ve Ocak ayında eski ücret üzerinden ödeme yapılan çalışanlar için zam farkı doğabiliyor. Bu durumda oluşan fark, Şubat ayı maaşıyla birlikte ödenecek. Böylece 2026 asgari ücret artışı, ödeme takvimine bağlı olarak tüm çalışanlara eksiksiz şekilde yansıtılmış olacak.

#2026 asgari ücret
#asgari ücret
#asgari ücret zammı
#maaş ödeme takvimi
#zamlı maaş
#net asgari ücret
#ocak maaşı
#şubat maaşı
#maaş ödemeleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İzmir su kesintisi 26-27 Aralık: İZSU 2 saat erkene çekti! İşte su kesintisi olacak bölgeler