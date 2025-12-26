Türkiye’de 2026 asgari ücret düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan yeni rakamlar, hem çalışanların hem de işverenlerin maaş takvimine ilişkin sorularını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle “zamlı asgari ücret ne zaman yatacak” sorusu, yılın ilk günlerinde en çok aranan başlıklardan biri oldu.