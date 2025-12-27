Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
15 TATİL TAKVİMİ 2026 BELLİ AÇIKLANDI: 15 günlük yarıyıl tatili ne zaman? MEB sömestr karne tatili tarihi 2026

15 TATİL TAKVİMİ 2026 BELLİ AÇIKLANDI: 15 günlük yarıyıl tatili ne zaman? MEB sömestr karne tatili tarihi 2026

09:2827/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
15 tatil takvimi açıklandı mı?
15 tatil takvimi açıklandı mı?

Milyonlarca öğrenci ve veli için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre yarıyıl tatili tarihi netleşti. İlk dönemin sona ermesiyle birlikte öğrenciler karnelerini alacak, ardından 15 günlük sömestr tatiline çıkacak. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak, karneler hangi gün verilecek?

Okullarda ilk dönemin sonuna yaklaşılırken, öğrenciler ve veliler yarıyıl tatili tarihini araştırmaya başladı. MEB’in resmi takvimine göre sömestr tatili öncesinde karne günü ve ikinci dönemin başlangıç tarihi de belli oldu. Peki, 2025-2026 eğitim yılında 15 tatil ne zaman yapılacak?

15 TATİL TARİHLERİ 2026

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler, 16 Ocak Cuma günü 1. dönem karnelerini alacak.

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

2. ARA TATİL TARİHLERİ

İkinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

Öğrenciler 2. döneme 23 Mart Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

#15 tatil
#okul
#Öğrenci
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 27 ARALIK: Adana, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Diyarbakır, Malatya, Kahramanmaraş, Elazığ, Kilis, Şanlıurfa, Osmaniye deprem konutları kura çekimi isim listesi