15 TATİL TAKVİMİ 2026 BELLİ AÇIKLANDI: 15 günlük yarıyıl tatili ne zaman? MEB sömestr karne tatili tarihi 2026

Milyonlarca öğrenci ve veli için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre yarıyıl tatili tarihi netleşti. İlk dönemin sona ermesiyle birlikte öğrenciler karnelerini alacak, ardından 15 günlük sömestr tatiline çıkacak. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak, karneler hangi gün verilecek?
Okullarda ilk dönemin sonuna yaklaşılırken, öğrenciler ve veliler yarıyıl tatili tarihini araştırmaya başladı. MEB’in resmi takvimine göre sömestr tatili öncesinde karne günü ve ikinci dönemin başlangıç tarihi de belli oldu. Peki, 2025-2026 eğitim yılında 15 tatil ne zaman yapılacak?
15 TATİL TARİHLERİ 2026
İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler, 16 Ocak Cuma günü 1. dönem karnelerini alacak.
Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.
2. ARA TATİL TARİHLERİ
İkinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
Öğrenciler 2. döneme 23 Mart Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.